Hvis du pludselig får en besked i dit Facebook-feed om, at du har vundet fire billetter til Djurs Sommerland, så tøv en kende.

Det kan nemlig meget vel være fup og svindel.

Forleden advarede forlystelsesparken på sin Facebook-profil mod de falske beskeder.

Beskederne er sendt fra en falsk profil, som ligner Djurs Sommerlands.

'Lige nu florerer der falske beskeder, hvori det oplyses, at man har vundet en konkurrence og 4 billetter til Djurs Sommerland. Denne besked eller konkurrence har INTET med Djurs Sommerland at gøre, og vi FRARÅDER ALLE at trykke på links og oplyse personlige informationer,' lyder det i opslaget.

For en uges tid siden postede den falske profil en konkurrence.

Nu er svindlerne så begyndt at skrive rundt til de 'heldige' vindere.

Får du den falske besked, bør du følge sommerlandets råd og lade være med at give dine personlige oplysninger videre.