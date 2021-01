Det seneste døgns positivprocent for coronatest er 1,64. Det bygger på 1358 positive svar i 82.795 prøver.

Det seneste døgn er der registreret 1358 nye smittetilfælde med coronavirus.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) onsdag.

Det samlede antal patienter indlagt med corona er det seneste døgn faldet med 58, så der nu er 859 indlæggelser i alt.

De 1358 smittetilfælde er fundet blandt 82.795 prøver. Det svarer til, at 1,64 procent af testene har været positive. Tallet kaldes også for positivprocenten.

Ikke siden slutningen af november sidste år har positivprocenten været lige så lav, som den har været det seneste døgn.

Det er et godt tegn, om at restriktionerne virker, vurderer professor og overlæge Henrik Nielsen, Aalborg Universitetshospital.

- Vi har tydeligvis stoppet stigningen i antallet af nye smittede og begynder også se et fald i antallet af indlæggelser.

- Det er en gevinst af, at vi har måttet leve under skærpede restriktioner den seneste måned.

Af de indlagte er 137 på intensivafdeling, hvoraf 90 får hjælp af respirator.

Antallet af patienter på intensiv er højt og ligger ikke langt fra rekordniveauet i foråret med 153 intensivpatienter.

Også på universitetshospitalet i Aalborg mærker man her et pres.

- For øjeblikket er det vores intensivområde, der nu har stigende tal, og hvor vi er presset, siger Henrik Nielsen.

Selv om det tilsyneladende går den rigtige vej, når det gælder om at holde virusset i skak, er det for tidligt at glæde sig endnu, advarer professoren.

- Den store ubekendte faktor er den britiske variant. Vi skal endnu længere ned i smittetal for at holde den for døren, hvis det holder stik, at den er op til 50-70 procent mere smitsom, siger han.

Kontakttallet blev tirsdag opgjort til 0,9. Det vil sige, at ti smittede i gennemsnit bringer virus til ni andre.

Men tallet skal ifølge professoren ned på 0,7 eller 0,8 inden for de næste to uger, hvis vi skal undgå en eksplosion i antallet af nye smittede med denne variant.

Yderligere 37 personer er døde, mens de var smittet med corona. I alt er 1660 borgere registreret døde med virusset i kroppen siden midten af marts sidste år.

I kampen mod corona er myndighederne herhjemme begyndt at vaccinere mod virusset. Først i rækken til et stik er de allermest udsatte borgere.

Seneste opgørelse fra SSI viser, at frem til onsdag morgen har i alt 118.073 borgere fået det første af to vaccinationsstik. Det svarer til 2,02 procent af den samlede befolkning.

