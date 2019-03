Der er store forskelle rundt om i landet på, hvor tit sagkyndige dumper elever til køreprøver, skriver DR.

Der er store forskelle på, hvor tit prøvesagkyndige rundt om i landet dumper elever til køreprøver. Det skriver DR.

Den prøvesagkyndige, som sidste år dumpede flest til den praktiske prøve, dumpede 74 procent, mens den, der dumpede færrest, dumpede 12 procent.

Selv inden for samme politikreds er der stor forskel på de prøvesagkyndige, viser tal fra Rigspolitiet, som DR har fået aktindsigt i.

Dansk Kørelærer-Union mener, at problemet har eksisteret i årevis, siger unionens formand, René Arnt.

- Selvfølgelig skal kørekort ikke foræres væk, og nye bilister skal have et passende niveau, siger han til DR.

- Men nogle prøvesagkyndige har en misforstået forståelse af formålet med køreprøven og jagter mærkelige vejforhold og komplicerede steder.

Rigspolitiets erkender, at det er for forskelligt, hvordan køreprøven falder ud.

- Så store forskelle i dumpeprocent er ikke tilfredsstillende og kalder på opmærksomhed, siger sektionsleder Camilla Voss fra det Nationale Færdselscenter til DR.

Hun mener dog, det er for tidligt at sige, om noget er galt, før sagen er undersøgt mere grundigt.

Nogle sagkyndige kan dumpe flere elever, fordi de holder prøve i byer med tæt trafik, mens andre kører på landet.

Forskellen kan også skyldes, at mennesker simpelthen vurderer forskelligt, mener Camilla Voss.

Rigspolitiet har derfor i februar bedt politikredsene om at redegøre for, hvordan de sørger for, at alle køreprøver har en høj og ensartet kvalitet.

Sidste år dumpede næsten hver anden københavner, der gik op til køreprøven. Omvendt skulle kun én ud af fem bornholmere til en ny køreprøve.

Generelt er det lettere at bestå køreprøven på landet end i byen. Det skyldes, at bytrafikken er tættere og mere uforudsigeligt end på landet, oplyser Rigspolitiet.

