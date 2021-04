Positivprocenten stiger til 0,47 procent i mandagens smittetal. Det er det højeste i flere uger.

Der er registreret yderligere 741 coronatilfælde det seneste døgn. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Tilfældene er fundet i 157.297 PCR-prøver, hvilket svarer til, at 0,47 procent af testene har været positive for covid-19.

Tallet, der også kendes som positivprocenten, er dermed det højeste siden starten af april.

Det hører dog med til historien, at flere testes, efter at coronapasset er blevet indført i Danmark. Det kan påvirke tallet.

Det kræver blandt andet et negativt testsvar, hvis man vil til frisøren. Er man vaccineret eller tidligere smittet, tæller det dog også.

Siden slutningen af januar har positivprocenten svinget mellem cirka 0,20 og 0,50 procent hver dag.

Der er også blevet foretaget 223.469 lyntest. De positive tilfælde indgår dog ikke i statistikken over smittetilfælde.

Det skyldes, at der er usikkerhed med testsvarene. Man opfordres derfor til at få foretaget en PCR-test, hvis man er testet positiv med lyntest.

Der er sket 38 nye indlæggelser på landets hospitaler af smittede med covid-19 siden den seneste opgørelse.

Der er dog også sket udskrivelser, og mandag morgen var 199 smittede indlagt på hospitalet i Danmark. Det er 18 flere end søndag morgen.

Med til historien hører dog også, at færre ofte udskrives i weekenden, hvilket betyder, at antallet af indlagte stiger.

Det skyldes, at der er mindre personale i kommunerne til at tage imod borgerne i weekenden. Der ses derfor ofte et fald i antallet af indlagte i tirsdagens tal fra SSI.

Samtidig er yderligere fire smittede afgået ved døden. Det vides dog ikke, om de var indlagt på hospitalet, og om det derfor påvirker indlæggelsestallet. I alt 2459 smittede er nu døde under epidemien.

Arbejdet med at vaccinere den danske befolkning mod covid-19 fortsætter, og yderligere 14.522 personer har fået det første vaccinestik.

Det betyder, at 18,4 procent af befolkningen har fået mindst ét vaccinestik.

Samtidig har 5169 personer fået det andet og sidste stik. Det betyder, at 8,6 procent af danskerne er færdigvaccinerede.

/ritzau/