Tusindvis af danskere valfarter til Sverige i højtiderne, men er det stadig okay i lyset af den aktuelle coronakrise?

For mens Danmark har lukket helt ned for grænserne, så er det stadig muligt for EU-borgere og dermed også danskere at rejse til Sverige.

Derfor har en del af B.T.s læsere også spurgt, om de kan tage i fritids- eller sommerhus i Sverige over påsken, når vejret formentlig bliver godt, og grænsen til Sverige fortsat er åben.

Det korte svar er: Ja, det kan du godt.

Man skal imidlertid være opmærksom på, at både de danske og svenske myndigheder fraråder alle ikke-nødvendige rejser på tværs af grænsen. Og spørger man virolog og professor i biomedicin ved Aarhus Universitet Søren Riis Paludan, så er han heller ikke i tvivl.

»Generelt skal man ikke være så mobil i disse tider, så man skal undgå at rejse. Det gælder både svenske ødegårde og danske sommerhuse,« siger han og tilføjer:

»Det er ikke ud fra, at det er farligere at være i Sverige, men man skal forsøge at holde sin hjemmerutine.«

Den massive danske interesse for at krydse Øresund er også noget, man har mærket hos informationstjenesten Øresunddirekt. Til B.T. oplyser de, at man har modtaget mange henvendelser fra danskere, der ønsker at besøge sommerhuset over påsken.

»På nuværende tidspunkt er de svenske grænser ikke lukket for dem, der rejser fra et andet EU/EØS-land. Men vi opfordrer alle, der har spørgsmål om at rejse til Sverige, til at overveje, om turen er nødvendig,« siger Sandra Forsen fra Øresunddirekt, inden hun fortsætter:

»Det er også vigtigt at bemærke, at lande kan træffe nye beslutninger med kort varsel.«

Svenske kommuner: Bliv væk

Sandra Forsen tilføjer, at den svenske kong Carl Gustaf mandag var ude og opfordre det svenske folk til at droppe sommerhusturen over påsken, og at en håndfuld svenske borgmestre har skrevet åbne breve til de danskere, der har sommerhus i Sverige.

'Jeg vil ikke sige, at I ikke skal komme, men jeg vil gerne have, at I skal tænker over beslutningen igen og overvejer, hvad der er vigtigst lige nu,' lyder det i en åbent brev direkte henvendt til danskerne fra Mikael Jeansson, borgmester i Tingsryds Kommune, mens Elizabeth Peltola fra Älmhults Kommune skriver:

'Risikoen for at blive smittet er stor. Plejen lige nu er beregnet til dem, der bor i regionen. Derfor appellerer jeg til, at I ikke kommer til Älmhult Kommune lige nu. Der kommer en tid efter coronavirus, og vi ser frem til dit besøg. Men lige nu beder jeg dig om at blive hjemme indtil da.'

Det svenske udenrigsministerium oplyser desuden til B.T., at de svenske borgere frarådes alle ikke-nødvendige rejser inden for landets grænser, og at samme anbefalinger således også gælder danskere.

Den svenske strategi har været et omdiskuteret emne i både Danmark og Sverige. For mens det meste af Europa er lukket ned, har Sverige valgt en anden tilgang.

Derfor er grænserne fortsat delvist åbne, ligesom det også er muligt at gå på barer, cafeer og restauranter. Hertil har man fortsat også skolerne åbne. I skrivende stund er 477 coronapatienter døde i Sverige.