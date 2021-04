Der er så god kontrol over epidemien, at vi kan vende tilbage til anbefalingen om en meters afstand.

Vi skal som udgangspunkt holde mindst én meters afstand til hinanden.

Og når det er muligt - og når der er særlig risiko for smitte - skal vi holde to meters afstand.

Sådan lyder en opdateret anbefaling fra Sundhedsstyrelsen ifølge styrelsens hjemmeside.

Anbefalingen om afstand blev senest ændret i januar, da epidemien for alvor blussede op.

Her blev anbefalingen om én meters afstand hævet til to meter.

Men nu er der ifølge Sundhedsstyrelsen så meget styr på situationen, at man kan lempe lidt:

- Grundet den gode kontrol med epidemien er det nu muligt at gå tilbage til den anbefaling om afstand, som var gældende i begyndelsen af epidemien, nemlig altid at holde mindst én meters afstand til andre, og når det er muligt to meter, skriver Sundhedsstyrelsen.

Ved sang, råb, fysisk anstrengelse og i andre situationer, hvor der er øget risiko for smittespredning, anbefales det fortsat at holde mindst to meters afstand.

Desuden anbefales personer, som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, også at holde mindst to meters afstand til andre.

Anbefalingen kommer i forbindelse med den aftalte fremrykning af genåbningen, der faldt på plads natten til fredag.

Den gør det muligt at gå nyde udendørs servering på en restaurant eller café uden brug af coronapas.

Samtidig hæves loftet over forsamlinger indendørs fra fem til ti og fra 10 til 50 udendørs.

/ritzau/