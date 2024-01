I det centrale Fredericia kommer der nu en anbefaling fra TREFOR Driftsovervågning.

På det sociale medie X skriver de, at al vand skal koges, inden det drikkes eller bruges til madlavning.

'Kogeanbefaling i det centrale Fredericia. Der er udstedt en kogeanbefaling i Fredericia i området inden for voldene, hvilket betyder, at vi anbefaler, at du koger al vand, inden det drikkes eller bruges til madlavning.'

DR skriver, at det gælder for over 6.000 husstande og virksomheder i området.

Anbefalingen kommer efter et rutinetjek lørdag formiddag, der har vist et forhøjet bakterietal i vandet.

Al vandet skal koges de kommende dage, indtil vandprøverne er rene igen, oplyser TREFOR til mediet.

Det vides ikke, hvorfor bakterieniveauet er steget i vandet.