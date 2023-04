Lyt til artiklen

Gæld i milliardstørrelsen, strejke, truende konkurs og klager i massevis.

Den ene negative sag efter den anden har fløjet i lav højde over SAS i løbet af de seneste to år.

Flyselskabet kæmper i øjeblikket for at komme ud af konkursbeskyttelse i USA. Samtidig svæver sætninger som 'fald i aktionærer' og 'en uvis fremtid' i medierne, alt imens SAS arbejder på at finde en ny ejerkreds, hvilket de meldte ud før påske.

Jagten på nye ejere er i gang – men ifølge B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, bliver genfødslen over for kunderne dog en hård omgang:

»SAS er lige nu kendetegnet ved kaos, usikkerhed og uro. De mange sager, der har været om SAS i medierne gennem snart to år – om det er strejke, truende konkurs, ekstreme udsving i aktiekurser, forbrugere, der venter i måneder på at få penge tilbage – slider helt enormt meget.«

»Der har været så mange sager, at forbrugerne vil have svært ved at skille dem ad, men vil sidde tilbage med et klart indtryk: At SAS er lig med dårlige sager og uro.«

Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank og har fulgt SAS gennem 20 år, medgiver, at der er mange bolde i luften. Men han forventer stærkt, at SAS overlever.

»Der er ingen garanti for, at de kommer succesfuldt ud på den anden side. Det tror jeg nu, de gør,« siger han og tilføjer:

»Som jeg forstår det, er Danmark, Norge og Sverige indstillet på at sløjfe deres gæld. Det gør det nemmere for SAS at danse med andre kreditorer, men der venter stadig store forhandlinger, hvor SAS skal neddrive sin gæld.«

SAS kæmper i øjeblikket med en milliardgæld og har tidligere oplyst, at de søger 9,5 milliarder svenske kroner, hvilket svarer til godt og vel 6,25 milliarder danske kroner, til deres gæld.

Den danske stat ejer i øjeblikket 22 procent af SAS. Og sidste år meldte Danmark ud, at man vil øge ejerandelen til 30 procent på sigt. Ifølge Jacob Pedersen løber det op i godt og vel 2 milliarder kroner, som staten vil tilføre SAS.

Ifølge Berlingske vil SAS blive afnoteret til efteråret, hvilket SAS dog ikke vil bekræfte. Ikke desto mindre er selskabet sendt ud i et omfattende kursfald på grund af de rygter.

Rygterne om, at SAS ikke er børsnoteret til efteråret, har gjort investorerne nervøse for, at aktierne bliver værdiløse, hvorfor man ser et kursfald i øjeblikket. Det kan dog blive SAS' redning, mener Jacob Pedersen, da man vil blive genfødt med en noget lavere gæld end den eksisterende.

Så længe SAS får tilførsel af penge fra nye investorer. Det forventes blandt andet, at storaktionæren Apollo bliver storaktionær, hvilket Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, også påpeger over for Berlingske.

»Mulighederne for, at SAS kan blive en fornuftig forretning, har aldrig været bedre, fordi Apollo kommer ind som den dominerende aktionær,« siger han.

Men en ting er overlevelse, en anden er kundeforholdet:

»Før i tiden tænkte man på 'kvalitet', når man tænkte på SAS. Nu er det første ord, der dukker op, 'usikkerhed'. Det er helt uundgåeligt, at rigtig mange kunder ganske enkelt vil være tilbageholdende med at bruge SAS, for hvad nu hvis man ender med at være del af en af deres dårlige historier?« siger Niels Philip Kjeldsen og fortsætter:

»Så det er dræbende. Og jeg tror, at SAS selv vil være de første til at sige, at de ønsker sig en periode med ro og reel mulighed for at genopbygge deres image.«

Jacob Pedersen finder det sandsynligt, at SAS bliver taget af børsen.

Og at den nye ejerkreds vil bestå af den danske stat, den amerikanske kapitalfond Apollo – der i forvejen har et stort lån i SAS – samt en form for tredjepart. Omkring efteråret forventer han en afklaring om SAS.