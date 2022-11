Lyt til artiklen

Tirsdag kunne Midtjyllands Lufthavn komme med en opsigtsvækkende melding:

Lufthavnen lukkes midlertidigt, og en større gruppe medarbejdere varsles fyret.

Den hovedsagelige årsag er, at man ikke længere – fra den 9. december – har en aftale med operatøren DAT, der hidtil har fløjet ruten fra København til Karup.

Men ser man mere overordnet på lufthavnens lukning er der to centrale grunde til, at man nu midlertidigt må dreje nøglen om.

Det vurderer aktieanalysechef hos Sydbank Jacob Pedersen over for TV Midtvest.

Først og fremmest peger han på, at de nærliggende lufthavne – Billund, Aalborg og Aarhus – har vækstet massivt de seneste år, og at det har taget kunder fra Midtjyllands Lufthavn.

Og så er der coronaen.

»Under corona var der jo nærmest ingen, der rejste, og her efter corona er mange virksomheder begyndt at droppe forretningsrejsen, både fordi vi fandt ud af, at det er nemt at holde møder over Zoom og Skype, og derudover er det at skære ned i flyrejserne også en nem måde at blive en mere bæredygtig virksomhed,« fortæller han til mediet.