Generelt falder ledigheden i samfundet. Men de unge mærker det ikke i særligt høj grad, viser analyse.

Opsvinget bringer for tiden flere og flere i arbejde, og arbejdsløsheden falder støt. Men for særligt én aldersgruppe er ledigheden fortsat usædvanligt høj. Blandt 25-29-årige danskere er 7,7 procent nu arbejdsløse.

Det er næsten dobbelt så mange som i hele arbejdsstyrken, hvor 3,9 procent er ledige.

Det skriver Politiken torsdag på baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik, som blev offentliggjort onsdag.

Situationen er usædvanlig, viser en analyse fra interesseorganisationen Lederne, der ifølge egne oplysninger repræsenterer 108.000 ledere og særligt betroede medarbejdere.

Godt nok har ledigheden for unge altid været højere end for andre grupper. Men hidtil har de 25-29-åriges arbejdsløshed i store træk fulgt med udviklingen i den generelle ledighed. Sådan er det ikke længere.

- Ledigheden for den aldersgruppe har bidt sig fast på et alt for højt niveau efter krisen, siger analysechef Kim Møller Laursen fra Lederne til Politiken.

Under opsvinget i 00'erne var den generelle ledighed i 2007 på 3,4 procent - altså lidt lavere end i dag.

For de 25-29-årige var den på 4,5 procent - hvilket er meget lavere end i dag.

Da finanskrisen kom, steg den generelle ledighed, og de unges ledighed fulgte med op. Men siden det nuværende opsving begyndte, har ledigheden for de unge ikke fulgt den generelle ledigheds fald.

Ledigheden for de 25-29-årige er faldet så lidt i de senere år, at den næsten er oppe omkring niveauet fra krisen.

Det betyder, at forskellen mellem de unges arbejdsløshed og den generelle ledighed - deres "overledighed" - er vokset så meget, at den i år er på det højeste niveau, siden man begyndte at måle bruttoledigheden i 2007.

Det er trist for de unge selv, men også generelt bekymrende, advarer Lederne.

- Det er meget uheldigt for samfundet i en tid, hvor vi mangler arbejdskraft på flere områder. Det kan i sidste ende betyde, at virksomheder bliver nødt til at takke nej til ordrer, siger Kim Møller Laursen til Politiken.

/ritzau/