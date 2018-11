Flere unge sosu-elever knækker halsen i mødet med virkeligheden, siger sosu-direktør. Stort problem, mener KL.

Efter tre måneder stopper omtrent hver syvende sosu-elev på hovedforløbet, hvilket er dobbelt så mange som på de øvrige erhvervsuddannelser.

Det skriver KL's nyhedsbrev Momentum tirsdag.

Hos KL mener man, at frafaldet er ærgerligt.

Der kommer nemlig i den grad til at mangle arbejdskraft på området på grund af det stigende antal ældre, lyder det fra kommunernes interesseorganisation.

- Vi står faktisk i en situation, hvor vi bevæger os fra at have en stor udfordring til en decideret katastrofe, hvis ikke vi får gjort noget. Det er klart, at vi ikke kan holde til at have så stort frafald på de her uddannelser, siger Michael Ziegler, formand Løn- og Personaleudvalget i KL, til Ritzau.

Han ser derfor gerne, at der bliver optaget flere på uddannelserne.

Derudover ønsker han, at staten hjælper med at finansiere en styrket praktikvejledning på uddannelserne.

Elevernes frafald har mange årsager. Men for flere skyldes det konfrontationen med den virkelige verden, når skolegang afløses af praktikforløb.

Det forklarer Jeppe Rosengård Poulsen, formand for Danske Sosuskoler og direktør på Sosu Nykøbing Falster.

Særligt for de helt unge, som er mellem 16 og 17 år, er der en højere frafaldsprocent.

- Det kan være et svært skridt for de helt unge at komme ud og møde praksis. Her er der stor forskel til de andre erhvervsskoler, siger han til Ritzau.

- Hvis man kommer til at save forkert i et stykke træ som tømrerlærling, kan man få et nyt stykke træ. Hvis man tager en infektion med ind til fru Hansen, så kan man ikke tage den med ud igen.

På skolen arbejder man derfor med at få overgangen fra skole til praktik til at glide bedre.

Ældreminister Thyra Frank (LA) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) udtalte sig om emnet i en artikel hos det politiske netmedie Altinget i slutningen af oktober.

Her understregede undervisningsministeren, at hun deler KL's bekymring i forhold til både rekruttering og frafald på sosu-skoler. Derudover finder hun det glædeligt, at KL selv lægger op til at forbedre indsatsen mod frafald.

Samtidig gør ældreministeren opmærksom på, at der i regeringens finanslovsudspil årligt er sat 50 millioner kroner af over de kommende fire år til rekrutteringsudfordringer.

Momentums data bygger på tal fra Undervisningsministeriets database Uddannelsesstatistik.dk.

/ritzau/