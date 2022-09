Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

12 procent af danskerne på arbejdsmarkedet, tilsvarende 350.000 personer, har taget minimum én sygedag inden for det sidste år – på trods af, de altså slet ikke var syge.

Det viser en ny analyse fra Dansk Erhverv.

Derudover angiver hele 30 procent, at de er bekendt med, at nogen i deres omgangskreds har taget en såkaldt pjækkedag.

Særligt er det da en bestemt aldersgruppe, der tager sig en uberettiget fridag hist og her. Nemlig hos de unge mellem 18 og 39.

Her er det næsten hver femte, der kan nikke genkendende til at melde sig syg fra arbejde uden at være det – i alt 18 procent.

For de beskæftigede danskere fra 60 til 70 år ser det noget anderledes ud.

I aldersgruppen er det kun fem procent, der har holdt en pjækkedag inden for det sidste år, mens tallet for de 50-59-årige sniger sig op på seks procent.

I det store hele er der dog ikke meget, der har ændret sig de seneste år. I 2016 lød procentdelen af danskere, der havde meldt sig syge uden at være det, på 14 procent, og i 2020 var den – som nu – på 12 procent.