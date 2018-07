Det skortede ikke på tilbud, da Venstre-politikeren Anahita Malakians mandag aften mødte B.T.s læsere i en livechat, hvor mange gerne ville give sit besyv med.

Forleden stod den 35-årige tidligere kandidat til Københavns Borgerrepræsentation frem i B.T. og fortalte, at hun har haft sex med over 100 mænd. Det gjorde hun som reaktion på, at en kvinde kontaktede hende og fortalte, hvordan hun var blevet udskammet for at have haft 17 sexpartnere på fire år. Og dermed kastede Anahita Malakians sig hovedkulds ind i en debat, der i den grad interesserer danskerne.

Næsten 50.000 B.T.-læsere har stemt, og er næsten delt over på midten: 48 procent synes, man kan have for mange sexpartnere, mens 52 procent svarer 'nej'.

Det afspejlede de mange spørgsmål også.

Synes du, at man kan have FOR mange sexpartnere?

'Kan du forstå, at nogen tænker, du virker lidt billig?, spurgte Anette.

»Jeg kan ikke se, hvordan man er billig, fordi man har sex? Er du billig hvis du dyrker sex med din partner 3 gange om ugen? Jeg gør nogle gange det samme - bare med forskellige partnere,« skrev Anahita Malakians.

»Jeg har faktisk levet i fast monogamt forhold i sammenlagt 12 år. Og de fleste jeg møder ved godt hvor mange jeg har været sammen med - hvis de da spørger,« svarede Anahita Malakians, der også fik en del slet skjulte tilbud fra læserne undervejs.

Christian Møller spurgte hende, om hun har overvejet hvad 'forbruget' af mænd dækker over.

»Altså har du tænkt over hvad psykologien bag fortæller dig? Måske vil du gerne det på overfladen handler om at kunne dyrke sex, uden at blive skammet ud. Men under overfladen, har der vel været en søgning efter noget, som du har haft svært ved at finde.«.



Men det er noget vås at tale om et forbrug af mænd. Begge køn er ifølge Anahita Malakians lige gode om det.

»Hvorfor leve i cølibat og "ordne sig selv" hvis man kan opfylde sine behov sammen med en anden. Jeg søger ikke noget på forhånd i mine relationer, men afviser heller ikke noget efterfølgende. Lever sådan set meget i nuet,« svarede hun.

Hedieh, der ligesom Anahita Malakians har iranske rødder, gav også sit besyv med.

»Helt ærligt, hav lidt respekt for egen krop. Selv en pæredansk pige kommer ikke og ytrer sig om sådan noget. Det er fuldstændigt privat. Hold det for dig selv. Hvorfor skal du komme ud og råbe det? Det er i hvert fald ikke noget, du skal være stolt af. Jeg synes, det er prostitution uden penge,« skrev han.

»Jeg skammer mig over at være fra samme land som dig. Vi er netop flygtet fra moralpolitiet og æresbegreber som du fyrer af her. Det er trist, du ikke har fralagt de ting og omfavnet den frihed Danmark tilbyder. Du har ikke ret til at omtale mig som en luder uanset om du er uenig med mine valg. ligesåvel jeg ikke kalder dig en ignorant klam stodder uden opdragelse og pli,« svarede Anahita Malakians.

Efter chatten mener Anahita Malakians, at der er brug for oplysning, idet så mange stillede meget psykologiske eller følelsesmæssige spørgsmål.

»Vi har måske glemt, at vi alle sammen er forskellige, og at vi ikke nødvendigvis føler det samme. Jeg tror, vi har brug for at putte folk ned i kasser, og når vi så ikke har flere kasser, går det galt. Jeg prøver at skabe mulighed for, at vi har flere kasser at putte folk i,« siger Anahita Malakians, der har tænkt sig at fortsætte debatten.