Amnesty International truer med at sende advokat efter Radio24syv efter satire i populært radioprogram.

Amnesty International finder ikke satiren i programmet "Den Korte Radioavis" på Radio24syv særlig morsom. I hvert fald ikke når den går ud over Amalie Have, som er med i en kampagne for organisationen.

Igennem længere tid har Radio24syvs satireprogram "Den Korte Radioavis" foretaget telefonopkald til aktivisten og debattøren Amalie Have, hvor figuren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm anklager Have for at være en "helligfrans".

Det har ifølge Mads Brügger, programchef på Radio24syv, fået Amnesty International til klage til radioen. Det skriver Jyllands-Posten.

- Amnesty International har henvendt sig til os og bedt os om at beklage og trække satiren tilbage. De skriver, at hvis vi ikke gør det, så vil de sende deres advokat efter os, siger Mads Brügger til Jyllands-Posten.

Han er uforstående over for klagen.

Amalie Have har kritiseret Lukas Graham for at udgive en coverversion af rapperen XXXTentacions nummer "Sad".

Bandet trak sangen tilbage, efter at Amalie Have opfordrede sine 86.000 følgere til at spørge Lukas Graham om, hvorfor han støttede en rapper, der flere gange havde været anmeldt for vold mod kvinder, herunder hans gravide ekskæreste.

I programmet har den fiktive journalist Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm kigget Amalie Haves Spotify-playliste igennem og fundet artister, som er anklaget for mord og vold.

- Vi lavede satire om det hykleri, hun skaber ved at opfordre folk til at boykotte Lukas Graham, mens hun lytter til andre artister, der kan puttes ind under samme kategori, siger Mads Brügger til Jyllands-Posten.

Han understreger, at Radio24syv ikke kommer til at trække satiren tilbage.

- Det kommer som et chok for mig, at Amnesty International, som jeg opfattede som at være garant for ytringsfrihed og presse, begynder at true et radioprogram med deres advokat og kræver, at indholdet trækkes tilbage, siger Mads Brügger til Jyllands-Posten.

Amalie Have har igennem flere år stået bag feministisk aktivisme og er en skarp kritiker af voldtægtskultur, vold mod kvinder og minoriteter.

Amalie Have blev selv voldtaget i 2014 og har siden da arbejdet med at skabe mere oplysning og retfærdighed for ofre for voldtægt.

Hun er med i en kampagne for Amnesty International og optræder i organisationens rapport om voldtægtsofre, der udkom for et par uger siden.

Amnesty pressechef oplyser til Jyllands-Posten, at man er i gang med at undersøge sagen og derfor ikke ønsker at udtale sig på nuværende tidspunkt.

