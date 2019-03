Amnesty erkender, at den ikke skulle have truet Radio24syv med advokat i sag om aktivisten Amalie Have.

Det var en fejl, at Amnesty International for nylig truede Radio24syv med en advokat, hvis ikke radiostationen stoppede med at kontakte organisationens kampagnerepræsentant Amalie Have.

Det skriver Amnesty i en pressemeddelelse.

Amalie Have er blevet kontaktet en række gange af satireprogrammet "Den korte radioavis". Amnesty har betegnet forløbet som chikane.

- Det er en fejl, at vi i vores henvendelse til Radio24syv siger, at vi vil videregive sagen til en advokat, siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty Danmark, i en pressemeddelelse.

- Det vil vi gerne undskylde. Især fordi vi på intet tidspunkt har haft til hensigt at pudse advokater på Radio24syv.

- Vi har alene formidlet kontakt til en advokat med speciale i digital chikane, som kunne rådgive Amalie Have, siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty Danmark.

"Den korte radioavis" har foretaget opkaldene til Amalie Have, fordi hun har kritiseret Lukas Graham for at udgive en coverversion af den voldsanmeldte rapper XXXTentacions nummer "Sad".

Lukas Graham trak nummeret tilbage. Det skete, efter at Amalie Have opfordrede sine 86.000 følgere til at stille spørgsmål ved covernummeret.

Ifølge satireprogrammet var det dobbeltmoralsk, da Amalie Have selv har rappere på sin playliste, der også har været anmeldt for vold. Derfor er hun blevet kontaktet af "Den korte radioavis".

Amnesty mener stadig, at opkaldene til Amalie Have var chikane, men at organisationen skulle have grebet sagen anderledes an.

- Det er vores opgave at bekæmpe den chikane, som bloggere og debattører udsættes for. Det gælder uanset, om det går ud over Amalie Have eller andre.

- Det burde vi have talt med Radio24syvs redaktører om over en kop kaffe. Så kunne vi have gjort opmærksom på konsekvenserne af stationens satire og appelleret til mere redaktionel omtanke, siger Trine Christensen.

/ritzau/