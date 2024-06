TV 2 muldvarpen Amira Smajic har været involveret i en række opsigtsvækkende bolighandler med et sommerhus i Gilleleje, som er handlet frem og tilbage med den samme person.

En ekspert kalder bolighandlerne for ‘mystiske’ og slår fast, at metoden bruges i kriminelle miljøer.

»Det er en almindelig kendt måde at hvidvaske penge på,« siger ekspert i bekæmpelse af økonomisk kriminalitet og direktør i revisorjura.dk Jakob Dedenroth Bernhoft.

Erhvervsjuristen Amira Smajic er blevet landskendt som TV 2’s muldvarp i dokumentaren ‘Den sorte svane’ som med skjult kamera afdækker, hvordan kriminelle fra bande- og rockermiljøet hvidvasker penge i samarbejde med advokater og forretningsfolk.

Som muldvarp lod Amira Smajic både seerne og journalisterne bag programmet forstå, at hun ville holde sig på dydens smalle sti og holde sig fra kriminalitet, mens optagelserne fandt sted.

Men undervejs fandt holdet bag dokumentaren ud af, at deres muldvarp spillede dobbeltspil og samarbejdede med et bandemedlem.

Siden har B.T. kunnet afsløre, at omfanget af dobbeltspillet har været større: Blandt andet at hun samtidig med de skjulte optagelser var tiltalt i en alvorlig sag om millionsvindel.

Samt at hun – kort inden optagelserne – blev dømt for at have udvist 'grov skødesløshed' som erhvervsjurist. Dette fordi hun efterlod fortroligt materiale fra en straffesag i en lejlighed, hvor andre havde adgang til det.

I sidstnævnte sag var hun også tiltalt for at have efterladt fortroligt materiale fra en straffesag i et sommerhus i Gilleleje på vejen Bag Gilbjerg Have.

Ifølge en ekspert er sommerhuset interessant på grund af salgshistorikken. Den viser, at Amira Smajic køber huset 1. juli 2016 for 2,8 millioner kroner i en helt almindelig fri handel.

Et år senere i juli 2017 sælger hun det videre til en anonym person for 1,3 millioner kroner. Altså med et nedslag i prisen på 1,5 millioner kroner.

»Det er en kendt metode til hvidvask, fordi det er en metode til at stille nogle penge til rådighed for en anden, uden at det er nødvendigt med en bankoverførsel,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft og fortsætter:

Det er dette sommerhus i Gilleleje, som Amira Smajic har handlet frem og tilbage med en anonym person. I dag står der hverken nummer eller navn på postkassen. Foto: Søren Kjellberg Ishøy Vis mere Det er dette sommerhus i Gilleleje, som Amira Smajic har handlet frem og tilbage med en anonym person. I dag står der hverken nummer eller navn på postkassen. Foto: Søren Kjellberg Ishøy

»Det sker i stedet i den værdi, som den nye ejer får i ejendommen. Hvis det så er penge, der stammer fra kriminalitet, så slører man sporet,« siger han.

Det næste der sker er så, at Amira Smajic i maj 2018 køber huset tilbage for nøjagtig samme pris, altså 1,3 millioner kroner.

Blot en måned senere i juni 2018 sælger Amira Smajic huset videre til den nuværende anonyme ejer for 1,3 millioner kroner.

Ifølge B.T’s research er den nuværende ejer identisk med den ejer, som også købte huset for 1,3 millioner kroner i juli 2017. Altså har Amira Smajic og den anonyme ejer handlet huset frem og tilbage tre gange.

»Vi kender jo ikke de konkrete omstændigheder, men lige meget hvad, så er det mystisk og usædvanligt, at huset skifter ejer så hurtigt, som der er tilfældet. Særligt at prisen halveres i forbindelse med den første handel,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft.

Politiet har tilsyneladende også haft et godt øje til huset. I hvert fald valgte ordensmagten at ransage huset den 4. december 2018, hvor Amira Smajic havde solgt huset videre.

Her fandt politiet to ringbind med fortroligt materiale fra en straffesag. Politiet mente, at Amira Smajic havde efterladt dem på adressen og blev efterfølgende tiltalt for ‘skødesløshed i tjenesten’. Men hun blev frikendt, fordi det ifølge retten ikke kunne dokumenteres, at hun havde lagt materialet i sommerhuset.

I et svar til B.T. skriver Amira Smajics advokat Carlo Seibert, at hun ikke har mulighed for at kommentere oplysningerne.