»Jeg ønsker, at folk behandlede mig, som de selv vil behandles. Det vil være fantastisk«

Når Amir Becirovic snører skoene for at tage sin daglige gåtur på Frederiksberg, er det forbundet med en frygt, som mange ikke kender til. Amir lider af cerebral parese, som påvirker evnen til at styre muskler og bevægelser. For Amir påvirker handicappet også hans måde at gå på. Noget, der ikke behager alle mennesker.

»Jeg oplever af og til, at folk kommer med spydige kommentarer, som: 'Hvorfor sidder du ikke i kørestol'. 'Du går langsomt'. 'Du sænker trafikken'. Det er små ting, men når jeg hører det konstant, er det ikke særlig fedt,« siger Amir.

Hvad er cerebral parese Tidligere hed det ’spastisk lammelse’ og ’spastikere’, men i dag bruger man oftere betegnelsen cerebral parese. Cerebral parese er et livslangt handicap, og hvert år fødes 120-150 børn med cerebral parese i Danmark. Cerebral parese skyldes en skade i hjernen, som opstår i fosterlivet, under fødslen eller hos det nyfødte barn. Afhængig af hvilke områder i hjernen, der er ramt, giver det problemer med at bevæge sig, bruge hænder og arme, spise eller tale. Men hjerneskaden cerebral parese kan give andre betydelige vanskeligheder end de fysiske. I nogle tilfælde kan syn og hørelse være påvirket, eller man kan have kognitive vanskeligheder: Kilde: CP Danmark

Udover at kommentarerne ikke er rare at høre på, kan det også have mere fatale konsekvenser, når folk råber til ham tæt på.

»Jeg kan risikere at vælte, hvis jeg får et chok. Jeg har oplevet at komme til skade, fordi folk har givet mig et chok, når de har sagt eller råbt noget til mig,« fortæller Amir.

Trods Amirs dårlige oplevelser føler han, at langt de fleste mennesker er gode til at håndtere de personer, der er født med et handicap.

»Det er min opfattelse, at det er en lille del af samfundet, der er dårlige til at håndtere handicappede. Jeg synes faktisk, folk generelt er gode til både at hjælpe mig og bare generelt behandle mig som et normalt menneske,« siger han.

Programserie skal sætte en stopper for upassende adfærd

Foto: Chris Palmgren Vis mere Foto: Chris Palmgren

TV Glad har lavet en videoserie med beretninger fra de udsatte, der skal sætte fokus på tabuet. Den daglige leder i medier i Gladfonden, Nathalie Bitton, kalder det en oplagt programserie at lave.

»På TV Glad arbejder vi med de temaer, der rører sig i samfundet. Derfor synes vi, det var oplagt at sætte fokus på digital adfærd og grænseoverskridende adfærd, som vores kolleger her på stedet oplever,« siger Nathalie Bitton.

Hun tror på, at programserien kan få sat en stopper for, at personer, der født med et handicap, skal føle sig anderledes og uden for fællesskabet.

»Jeg tror på, at vi kan få nedbrudt det her tabu, når vi giver mennesker med funktionsnedsættelse en stemme, som vi har gjort her. Det er i hvert fald vores mål med denne kampagne,« siger TV Glads daglige leder i medier.