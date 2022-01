Lyset i kælderen hjemme hos Amir Hussain er slukket.

Det store rum er kun let oplyst af en firkantet, hvid plade udstyret med LED-pærer. Rummet ser ikke ud af meget. Det ligner faktisk kælderen i et hvert andet hjem – og alligevel er den helt speciel.

Amir Hussain, som bor i Odense med sin kone og to børn, bruger nemlig kælderen til at udfolde sin kunst. Og denne gang har en ganske særlig anledning bragt ham ned i mørket til sin lysende plade.

I 50 år har Dronning Margrethe nemlig været regent i landet. Og for Amir Hussain var der ingen anden mulighed end at hylde den præstation.

»Dronningen er uden tvivl en vaske ægte powerwoman. Hun har vist gennem 50 år, at kvinder sagtens kan stå i spidsen og bestride en magtfuld position, og det er bare enormt forbilledligt,« siger Amir Hussain.

For at hylde det store forbillede har han derfor valgt at lave en portrætserie af hele Danmarks regent. Men portrætterne er ikke bare tegnet med blyant på papir. For Amir Hussain er ikke som så mange andre kunstnere.

Blyanten har han skiftet ud med sand, og papiret udgøres af den lysende, hvide plade i den ellers mørke kælder.

Amir tegner nemlig med sand.

Amir Hussain er ikke helt som alle andre kunstnere. Han tegner nemlig ikke med blyant på papir - han former protrætter med sand på en lysende plade. Foto: Amanda Kieler Andersen. Vis mere Amir Hussain er ikke helt som alle andre kunstnere. Han tegner nemlig ikke med blyant på papir - han former protrætter med sand på en lysende plade. Foto: Amanda Kieler Andersen.

»Det hele er bare ét stort arbejde med skygger. Når man laver portrætter i sand, skal man derfor arbejde en smule omvendt af, hvad man ville gøre normalt,« forklarer han, mens det første portræt så småt begynder at tage form på den lysende plade.

Der findes ikke mange i Danmark, der som ham tegner i sand. Og det kan måske til dels skyldes, at det er utroligt udfordrende.

»Det kræver en enorm ro og overskud at lave det helt rigtige portræt. Hvis man ikke er rolig, kan man komme til at lave en forkert bevægelse, og så er der ingen vej tilbage. Så er det ødelagt,« siger han.

Og fordi det er så skrøbeligt et arbejde, så lyder det måske også ekstra vildt, når Amir Hussain fortæller, at hyldesten består af ikke bare ét, men hele seks portrætter af Dronning Margrethe. Mindre kunne simpelthen bare ikke gøre det.

Som en hyldest til dronningen har Amir Hussian blandt andet tegnet dette portræt - i sand. Foto: Amir Hussain. Vis mere Som en hyldest til dronningen har Amir Hussian blandt andet tegnet dette portræt - i sand. Foto: Amir Hussain.

»Jeg vil beskrive mig selv som fan af Kongehuset. Jeg synes, det er et fedt brand, som har en lang og meget vigtig historie, der er værd at værne om,« siger han.

Særligt en oplevelse med dronningen står lysende klart i Amirs hukommelse. For da han var 11 år gammel, kom dronningen en tur forbi Odense.

»I 1988 kom dronning Margrethe til Odense for at fejre byens 1.000 års fødselsdag. Folk var samlet ved rådhuset og alle jublede, da hun ankom,« fortæller Amir Hussain og fortsætter:

»Jeg kan huske, at jeg klamrede mig til en mur, så jeg kunne se hende og vinke til hende. I det øjeblik følte jeg virkelig, at hun så på mig, og det var et rigtig stort øjeblik, som faktisk stadig betyder meget for mig.«

Men det er ikke kun på grund af sin personlige fascination, at Amir Hussain betegner sig selv som 'fan af kongehuset'.

Han mener nemlig også, at kongehuset som institution er uundværlig for Danmark.

»Kongehuset er uden tvivl med til at sætte Danmark på verdenskortet – og det er ikke noget, man bare sådan lige ud af det blå afskaffer igen,« mener han.

Og derfor altså denne hyldest til dronningen i sand. Men selvom Amir Hussain altid har holdt af at tegne, så lå det ikke ligefrem i kortene, at han skulle gå hen og blive kunstner.

I en periode på næsten 15 år havde Amir lagt kunsten på hylden - indtil hans børn opfordrede ham til at tegne igen. Foto: Amanda Kieler Andersen. Vis mere I en periode på næsten 15 år havde Amir lagt kunsten på hylden - indtil hans børn opfordrede ham til at tegne igen. Foto: Amanda Kieler Andersen.

Som barn tog han ofte med sin mor på aftenskole, hvor hun tegnede – og med ét var Amir fanget. Han var fascineret af, hvor dygtig moren var til at tegne.

»Min mor troede altid på, at vi børn også kunne gøre hende kunsten efter, og det gav os enormt meget selvtillid. Og det er også grunden til, at jeg er den kunstner, som jeg er i dag,« forklarer han.

I en periode lagde han dog kunsten helt på hylden. Den sagde ham simpelthen ikke noget mere. Så i næsten 15 år var blyanten og papiret lagt på hylden. Lige indtil han fik børn – så fik han blod på tanden igen.

Men i stedet for at tegne med blyant på papir, begyndte han at udforske andre stilarter. Han begyndte at tegne med salt, og senere kom sandet ind i billedet.

»Min største drøm er at fortrylle folk med min kunst. Jeg vil gerne lave noget, som betager og som overrasker. Folk må rigtig gerne sidde og tænke 'Wow, hvordan gjorde han lige det med sand',« siger Amir Hussain.

Med sin mor som inspiration og sin kone som drivkraft arbejder han derfor hen mod målet om på et tidspunkt at kunne leve af sin kunst.

»Min kone bakker mig rigtig meget op. Hun giver mig det frirum, der skal til, for at jeg kan jagte min drøm. Jeg er far til to drenge, og som far har man en del ansvar. Men min kone trækker en stor del af læsset, og det betyder enormt meget for mig,« siger Amir Hussain og afslutter med et smil:

»Samtidig er hun også en af mine største kritikere, og hun pakker det aldrig ind, hvis hun mener, at der er noget, jeg kan og bør gøre bedre.«