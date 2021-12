Det er mørk nat udenfor og køligt inde. Amir Hussein er trukket i frakke og gummihandsker. Med stor præcision drysser han sand ud over en firkantet plade med indbygget lys.

Han har netop læst beskeden om, at den fynske målmandslegende Lars Høgh er afgået ved døden efter et længere sygdomsforløb.

Og lige der – sent onsdag aften – vidste Amir Hussain med det samme, at han måtte gøre noget.

»Lars Høgh har haft en kæmpe betydning for mig og for min omgangskreds, så jeg var slet ikke i tvivl om, at han fortjente en hyldest,« siger Amir Hussain og tilføjer:

»Jeg kunne også mærke, at den hyldest bare ikke kunne vente. Så jeg ofrede min nattesøvn.«

Amir Hussain havde set venner og bekendte dele deres hyldest til Lars Høgh gennem billeder på diverse sociale medier, og han begyndte derfor at tænke over, hvordan han selv kunne bidrage. Og da han er kunstner, vidste han med det samme, hvordan han ville hylde Høghen.

Han ville lave et portræt.

»Jeg gik hurtigt i gang og regnede egentlig med, at det ville tage omkring en time. Men det varede simpelthen nærmest hele natten,« siger Amir Hussain.

Amir Husain brugte hele natten på at lave et portræt i sand af Lars Høgh. Han følte ikke, at det kunne vente til dagen efter.

Portrættet af Lars Høgh er udelukkende lavet af sand. Og i tre timer i streg stod Amir Hussain og formede sandet, indtil han var tilfreds.

»På et tidspunkt var jeg faktisk lige ved at give op. Jeg syntes overhovedet ikke, at portrættet blev, som jeg ville have det, så jeg var tæt på bare at smide håndklædet i ringen og gå i seng,« siger Amir Hussain og fortsætter:

»Men jeg tvang mig selv til at blive ved og ikke give op. Det er faktisk også en af de egenskaber, jeg beundrede mest ved Lars Høgh. Han viste nemlig både børn og voksne, at man godt kan lykkes med sine drømme og ambitioner – selv hvis man kommer fra en lille by.«

Så Amir Hussain fortsatte med at rykke rundt på sandet, og pludselig begyndte det at ligne noget.

»Da jeg var tilfreds med portrættet, gik jeg med det samme i gang med at redigere videoen til YouTube. Det tog omkring to timer, og så passede det med, at mine børn skulle op og i skole. Så jeg fik slet ikke sovet,« griner Amir Hussain.

Søvnen kunne han derfor først få indhentet, efter han havde afleveret sine børn. Men så var det også blevet tid til at sove lidt.

»Jeg skulle lige lægge videoen op på YouTube, men så sagde min kone til mig, at nu syntes hun, at jeg skulle lægge mig til at sove. Så det måtte jeg jo hellere gøre,« siger han.

Og selvom Amir Hussain altså måtte ofre sin nattesøvn for at forme et portræt af Lars Høgh i sand, så fortryder han det på ingen måde.

»Om man er fodboldinteresseret eller ej, så har Lars Høgh en enorm betydning særligt på Fyn. Hans måde at være på og møde andre mennesker på har uden tvivl været med til at forme en masse mennesker til det bedre,« siger han.

Som født og opvokset i Odense beskriver Amir Hussain Lars Høgh som en person, alle kendte og talte om. Og de fortællinger fulgte ham også gennem hans voksne liv.

»Alle vidste selvfølgelig godt, at han var uhelbredeligt syg. Den her dag var jo uundgåelig. Men det kom stadig som lidt af et chok, at han var afgået ved døden. Og netop derfor var det også rigtig vigtigt for mig at få hyldet ham med det samme,« afslutter Amir Hussain.

