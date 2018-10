Roskilde Festival offentliggør 12 kunstnere blandt andet amerikansk hiphop, dansk pop og amerikansk metal.

Roskilde. Den amerikanske hiphopmusiker Travis Scott indtager scenegulvet under den orange teltdug på Roskilde Festival til sommer.

Festivalen løfter onsdag sløret for 12 af de 180 kunstnere, der skal optræde på festivalen.

Roskildegæsterne kan glæde sig til den amerikanske hiphopper bag megahits som "Goosebumps" og "Butterfly Effect".

- Travis Scott er sjælden gæst på vores breddegrader, og da vi spurgte vores gæster sidste år, lå han i top fem over de mest ønskede kunstnere, siger Anders Wahrén, der er programchef hos Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

- Så når vi matcher hans aktuelle popularitet med den kunstneriske triumf fra hans nye plade, er vi ikke et sekund i tvivl om, at han kommer til at begejstre en kæmpe menneskemængde med en hiphop-oplevelse ud over det sædvanlige på Orange Scene.

Hiphopperen har spillet under dansk himmel før. Han debuterede i Danmark i 2017, hvor han besøgte den fynske festival Tinderbox.

Her var moshpits og intergalaktisk autotune ifølge Soundvenues anmelder nøgleord.

Ud over den unge hiphop stjerne kommer den danske popgruppe Scarlet Pleasure også forbi.

Bandet blev i 2017 kåret til Årets Danske Gruppe ved Dansk Music Award, samtidig modtog de en pris for Årets Danske Hit for sangen "Deja Vu".

Popgruppen har tidligere besøgt Orange Scene, det gjorde de i 2016, ligesom bandet også har besøgt både Smukfest og Northside.

Det mere hårdtslående publikum kan se frem til det aggressive amerikanske metalband Testament, der blev dannet i 1983.

Foruden Travis Scott, Scarlet Pleasure og Testament kommer finske Alma, britiske Blawan, colombianske Ghetto Kumbé og britiske Rival Consoles.

Amerikanske Full of Hell & The Body, amerikanske Julia Holter, ecuadorianske Nicola Cruz, britiske Tirzah og amerikanske Parquet Courts er også blandt kunstnerne, som Roskilde Festival har på programmet i 2019.

/ritzau/