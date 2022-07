Lyt til artiklen

Et særsyn har lagt til kaj i København, mens dele af besætningen fra US Marine Corps er draget på øvelse i Nordsjælland.

Drømmer du om den helt store »Top Gun«-romance, kan det være, du skal booke et sommerhus i Jægerspris en af de kommende dage.

Om ikke andet kan du i hvert fald risikere at støde på amerikanske marinesoldater fra US Marine Corps, hvis du befinder dig i området omkring øvelsesterrænet ved Jægerspris i Hornsherred.

Fredag morgen lagde skibet »USS Gunston Hall« nemlig til kaj ved Langelinie i København for at foretage »rutinemæssigt vedligehold«.

Og imens træner dele af besætningen altså i Jægerspris, oplyser Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

Skibet og marinesoldaterne hører normalt hjemme i Virginia, men er lige nu i Europa, hvor de blandt andet har deltaget i NATOs årlige flådeøvelse BALTOPS (Baltic Operations) i Østersøen.

Kan du ikke nå at booke sommerhus i Jægerspris med så kort aftræk, kan der være god grund til blot at lægge vejen forbi Langelinie, hvor det amerikanske skib nu ligger.

For det er ifølge Forsvaret et »særsyn« i dansk havn.

Det skyldes, at »USS Gunston Hall« er et såkaldt landgangsstøtteskib, som fra en dok i selve skibet kan søsætte mindre fartøjer. En skibstype, som det danske militær ikke råder over, lyder det.

