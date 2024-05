I Nexø Havn vil havnedirektør Carsten Andersen ikke sige noget om de to grå fartøjer.

Han henviser til sin tavshedspligt.

Det skriver TV 2 Bornholm.

Men faktum er ifølge mediet, at to fartøjer fra den amerikanske flåde i nogle dage har opholdt sig i den bornholmske havn.

TV 2 Bornholm har til gengæld talt med Jakob Seerup, der er museumsinspektør på Bornholms Museum og flådeekspert.

Han har søndag været forbi Nexø Havn for at kigge nærmere på de amerikanske gæster.

Ifølge ham er der tale om »specielle fartøjer« med såkaldt stealthteknologi, der kan gøre dem usynlige på en radar. De bruges af flådens specialstyrker.

»Det, som det siger mig, det er, at nu er vi inde i den her nye normal situation, hvor normalbilledet er, at Bornholm ikke længere er off-limit for fremmede styrker,« siger Jakob Seerup til TV 2/Bornholm med henvisning til anspændte situation med Rusland som markant fjendebillede for Vesten:

»Nu har vi faktisk en situation, hvor Bornholm indgår i den militære planlægning, og også operativt er et sted, hvor man er til stede også med vores allierede. Det er jo et brud med praksis, kan man sige.«