Tv-værten Chris Matthews fra den amerikanske nyhedsstation MSNBC er kommet i gedigen modvind efter en kommentar ovenpå demokraten Bernie Sanders valgsejr i Nevada i nat.

Her prøvede Matthews nemlig at beskrive Sanders flotte sejr, men det gjorde han med en sammenligning, der siden har fået flere kritikere op ad stolen.

»Jeg læste i går om det franske fald i sommeren 1940, og dér ringer generalen til Churchill og siger 'Det er slut', og så siger Churchull 'Hvordan kan det være? Du har den stærkeste hær i Europa. Hvordan kan det være slut? Og så svarer generalen igen: 'Det er slut',« siger tv-værten i udsendelsen.

Men den sammenligning er 'usmagelig', mener mange. Sagen er nemlig den, at Bernie Sanders mistede flere familiemedlemmer i krigen mod nazisterne.

Det skriver flere internationale medier, herunder New York Post.

Flere amerikanske meningsdannere har taget på Twitter afstand fra sammenligningen, og nu er har jødiske gruppe IfNotNow også bragt både en kritik og et krav.

Gruppen kræver nemlig en undskyldning.

'Det er anden gang på to uger, at en MSNCB-kommentator har brugt en nazi-reference, når man har talt om Bernie Sanders, der har familie, som blev myrdet i Holocaust. Vi forventer en undskyldning,' skriver gruppen på Twitter.

Foruden IfNotNow er der altså en række andre meningsdannere, der har taget afstand fra Matthews' kommentar.

'Det er fuldstændig uacceptabelt, at Matthews laver sammenligninger mellem Bernie Sanders, der mistede familiemedlemmer til nazisterne, og nazisterne,' skriver redaktøren fra Media Matters, Parker Molloy, på Twitter.

This is absolutely disgusting on @HardballChris’s part. pic.twitter.com/XhEZlYRAED — Parker Molloy (@ParkerMolloy) February 22, 2020

De demokratiske vælgere var lørdag lokal tid til caucus - de såkaldte vælgermøder - for at pege på deres favorit til at blive Demokraternes kandidat ved præsidentvalget i november.

Og det var altså her, at Bernie Sanders tog en komfortabel sejr med 47 procents opbakning i Nevada.

På den måde tog han altså endnu et stik i kampen for at blive den kandidat, der skal kæmpe i et præsidentvalg mod Donald Trump.