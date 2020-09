Den seneste uge har den tropiske storm Sally hærget store dele af USA.

Gader er blevet oversvømmet, tusinder af amerikanere er blevet hjemløse og store områder er decideret ødelagte.

I weekenden forlod stormen de amerikanske himmelstrøg, men nu er den kommet til Skandavien.

Nærmere bestemt den norske region Nordland.

Flere norske medier beretter mandag aften om, at 1.200 personer er isoleret i Rana Kommune, ligesom man andre steder i regionen har evakueret flere boliger.

Befinder du dig i Nordland, vil B.T. gerne tale med dig. Skriv på sebj@bt.dk.

Ligesom i USA har Sally også allerede skabt forhøjet vandstand i Nordland, og Dagbladet skriver blandt andet, at floden Ranaelva er gået over sine bredder.

»Politiet modtager rapporter om, at folk besøger områder, der er udsat for det voldsomme vejr. Dette kan være farligt, da floder pludselig kan ændre retning, jordskred kan forekomme, og veje kan lukkes. Vær forsigtig og brug sund fornuft,« siger stabschef Bent Are Eilertsen i politiet i Nordland i en pressemeddelelse ifølge Dagbladet.