Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Politi: Sort skuespiller sendte racistiske breve til sig selv

Den amerikanske skuespiller Jussie Smollett iscenesatte et racistisk og homofobisk motiveret overfald, fordi han var utilfreds med sin løn og for at promovere sin egen karriere, mener politiet i Chicago.

Rigsrevisionen vil have private til at opkræve borgernes gæld

Private aktører bør hjælpe med at inddrive danskernes gæld til det offentlige. Det anbefaler Rigsrevisionen efter at have fundet nye store problemer med at få gældsinddrivelsen på ret kurs, skriver Berlingske.

Et flertal siger nej til at hjemtage IS-krigere

Et flertal af danskerne siger nej til at tage fremmedkrigere hjem. Det viser en måling ifølge Jyllands-Posten. 65 procent svarer nej til at hjemtage og retsforfølge IS-krigere i Syrien.

Klaus Riskær Pedersen fyrer folketingskandidat

Klaus Riskær Pedersen dropper folketingskandidaten Christina Asklund. Det skriver DR Nyheder. Det er ellers ikke mere end to dage siden, at hun blev præsenteret som kandidat.

Trump og Erdogan drøfter mulig sikker zone i Syrien

USA's præsident, Donald Trump, er nået til enighed med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, om fortsat at koordinere arbejdet for at etablere en sikker zone i Syrien. Det oplyser Det Hvide Hus.

Dansk luftfartsindustri vil gøre indenrigsruter klimaneutrale

Dansk luftfart tager nu et stort skridt for at imødekomme den stigende bekymring for det globale klima. Det skriver Jyllands-Posten. Allerede i 2020 skal indenrigsruterne være klimaneutrale.

Medie: Rigsadvokat i hemmelige forhandlinger om Niels Holck

Indiske myndigheder og rigsadvokat Jan Reckendorff har i ti måneder haft hemmelige forhandlinger om vilkår, som skal gøre det muligt for Danmark at udlevere Niels Holck til Indien, skriver Politiken.

Nicaragua genoptager kuldsejlede forhandlinger efter stor uro

Nicaraguas præsident vil genstarte forhandlinger med oppositionen, der skal løse den politiske krise i landet. Det siger præsident Daniel Ortega natten til fredag dansk tid. Meldingen kommer mere end seks måneder med voldsom uro i landet.

