33-årige Andrew Beard blev i begyndelsen af oktober anholdt af det amerikanske politi i Dallas.

Kort før havde han skudt og stukket sin ekskæreste, Alyssa Burkett, ihjel.

Det skriver MSN.

Men så enkelt var det ikke for politiet at få Andrew Beard kædet sammen med drabet.

Da de anholdte den 33-årige mand, så han nemlig ud, som han gør normalt: en hvid mand med leverpostejsfarvet hår.

Andrew Beard Vis mere Andrew Beard

Derfor forstod politiet i Dallas heller ikke, at flere vidner kunne fortælle, at det altså var en sort mand, der stod bag drabet.

Det gav dog mening, da Andrew Beard var blevet anholdt, og efterforskerne begyndte at granske sagen.

Her fandt man nemlig to flasker flydende foundation-makeup, nogle delvist brændte klude med brune rester og et mørkt proteseskæg med makeup på indersiden.

Med andre ord: Beviser for at Andrew Beard havde malet sig sort i ansigtet og på den måde forsøgt at undgå at blive dømt for sin ugerning.

Andrew Beard er nu varetægtsfængslet, indtil retssagen mod den 33-årige mand kan gå i gang.