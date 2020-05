Vi identificerer ofte hunde som menneskets bedste ven.

Men nogle gange kan det vise sig, at hunden ikke altid vil sin ejer det bedste.

I onsdags blev en 52-årig amerikansk kvinde gentagende gange bidt af sin franske bulldog i et angreb, som politiet beskriver som 'grusomt'.

Kvinden afgik efterfølgende ved døden på grund af de svære skader, skriver Nypost.com.

52-årige Lisa Urso blev søndag aften fundet død i sit hjem i Ingleside af en ven, ifølge WGN.

»Skaderne var mest på hendes arme og ben. Der var også skader på hendes torso. Masser af bidemærker og kradsmærker. Jeg hader at sige det, men det var desværre et grusomt angreb,« siger Howard Cooper, som arbejder på den lokale politistation.

Han fortæller, at Lisa Urso for nyligt havde adoperet den franske bulldog, som i mange år var blevet trænet til at sloges.

Da politiet ankom til huset fandt de hunden med blod på sin frakke.

Howard Cooper advarer om, at man ikke må glemme, at selvom hunde er små, så kan de stadig være meget stærke.

I dette tilfælde havde Lisa Ursos franske bulldog en meget stærk kæbe.

Hunden har faktisk tidligere angrebet den afdøde kvindes kæreste, som fik hende til at bringe hunden tilbage til kennelen -men efter lidt tid tog hun ham hjem igen.

Den franske bulldog angreb Lisa Urso inde i huset, før hun flygtede ud på sin verenda, hvor hun endte med at afgå ved døden.