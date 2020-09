3.596 dødsfald på grund af covid-19.

Sådan skulle virkeligheden ifølge det amerikanske University of Washingtons institut for sundhedsvurderinger (IHME) se ud i Danmark pr. 1. januar 2021.

Det vil i givet fald være næsten en seksdobling i forhold til det aktuelle dødstal på 635 mennesker.

Modellen estimerer også, at der i begyndelsen af december dagligt vil være hele 13.000 danskere, der bliver smittet – det gælder både bekræftede og ubekræftede tilfælde, skriver Berlingske.

Fremskrivningen er sprøjtet ud af kraftige computere, der er blevet fodret med tørre formler samt større mængder data om den aktuelle og hidtidige pandemiudvikling i verden og i de enkelte lande, herunder Danmark.

Der er med andre ord tale om en fremskrivning, som er behæftet med stor usikkerhed.

Ifølge beregningerne fra det amerikanske universitet er der visse tiltag, for eksempel mundbind, afstand og forsamlingsstørrelser, der vil kunne regulere op og ned på de nedslående fremskrivninger.

Hvis vi slækker på restriktionerne vil vi ende på hele 4.160 coronarelaterede dødsfald nytårsdag, altså næsten 700 flere end instituttets middelfremskrivning, lyder det.

Fremskrivningen Samlede coronadødstal i Danmark 1. januar 2021 ifølge en amerikansk modelfremskrivning: Ved slækkede krav om afstand, masker, forsamlingstørrelser o.l.: 4.159

Ved en middelfremskrivning: 3.596

Ved udstrakt maskebrug i befolkningen: 748 Lørdag var der i Danmark registreret 635 coronarelaterede dødsfald i alt. Kilde: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) på University of Washington

Men hvis vi i stedet udbreder brugen af mundbind og strammer afstandskravene, kan vi i markant grad knække kurven og stå med i alt knap 750 coronarelaterede dødsfald 1. januar. Det vil sige 'kun' godt og vel 100 flere end i dag.

Hvad der især er en joker i forbindelse med de amerikanske fremskrivninger, er den snarlige vinter.

»Vi har udsigt til en dødbringende december, især i Europa, Centralasien og USA,« fastslår IHME-chefen, professor Christopher Murray, og påpeger, at covid-19, ligesom lungebetændelse, er mere fremherskende om vinteren.

Det skyldes, at vi rykker inden døre, hvilket giver optimale betingelser for smittespredning.

Politi patruljerer i den kendte Jomfru Ane Gade i Aalborg efter klokken 22.00 lørdag 19. september 2020. Regeringens nye restriktioner er trådt i kraft lørdag, og restriktionerne betyder blandt andet, at restaurationer, cafeer og værtshuse skal lukke klokken 22. Foto: Henning Bagger

Om fremskrivningerne holder stik for Danmarks vedkommende, vil kun tiden vise. B.T. talte dog i går med professor i infektionsmedicin og overlæge Lars Jørgen Østergaard, Aarhus Universitet.

Han understregede, at der fortsat er meget få døde i Danmark, da lægerne er gode til at behandle virus, så snart folk bliver indlagt på hospitalet.

»Det er tegn på, at de folk, der bliver indlagt, ikke er så syge, at de får brug for hjælp til at trække vejret. Vi har heldigvis fået nogle gode, medicinske behandlinger. Den ene behandling, remdevisir, hindrer virus i at formere sig. Den anden, dexamethason, får immunsystemet til at reagere normalt,« siger Lars Jørgen Østergaard, der derfor ikke er bekymret for antallet af indlagte og døde herhjemme.

Først i midten af 2021 forventer WHO, at en godkendt vaccine vil være klar til global udrulning. Derefter vil der gå måneder, før størstedelen af verdens befolkning vil være vaccineret.