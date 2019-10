Admiral Karl Schulz besøger Grønland, efter at præsident Trumps købstilbud er afvist af Danmark.

Chefen for USA's kystvagt, admiral Karl Schulz, vil i slutningen af næste uge besøge Grønland.

Det rapporterer Grønlands radio, KNR.

Her skal han diskutere samarbejde med grønlandske og danske embedsmænd, hedder det.

Besøget kommer efter et omtumlet forløb i sommer, hvor den amerikanske præsident, Donald Trump, tilbød at købe Grønland.

Det var et tilbud, som Danmark og Grønland ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) opfattede som "absurd".

Formålet med den amerikanske admirals besøg er at forbedre samarbejdet mellem USA, det danske kongerige og Grønland. Det skriver USA's ambassade i København i en pressemeddelelse ifølge KNR.

- Kystvagten må alliere sig med andre nationer for at holde den arktiske region sikker og velstående, citeres den amerikanske admiral for at sige.

Blandt de personer, han skal møde i Grønland, er generalmajor Kim Jørgensen, der er leder af Arktisk Kommando.

/ritzau/