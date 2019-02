»For danskerne er støj og høje stemmer tegn på, at du ikke er troværdig. Det er en del af den danske kultur at være 'stille og rolig.'«

Kay Xander Mellish, der arbejder som forfatter, kulturchok-skribent, foredragsholder og bestyrer af bloggen 'How to Live in Denmark', fik et chok, da hun flyttede fra New York til København.

Det skriver Berlingske.

København er den mest stille storby Kay Xander Mellish nogensinde har været i.

Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Hun flyttede til København i 2000 og har for nyligt delt et indlæg på sin blog, der har titlen: 'Lyden af Danmark? Stille. Meget stille.'

I indlægget beskriver hun, hvor lidt danskerne larmer. Vi taler aldrig højt, dytter ikke, når vi kører bil, elsker stillezoner osv.

Som udlænding føler man hurtigt, at København er en død by, fortæller hun. Der er så stille, at man nærmest føler sig intimideret.

Men efter at have boet i byen i næsten 20 år, så har hun fundet ud af, at København ikke er en 'død' by. Larmen laves bare hjemme i stuerne og blandt venner.

Kay Xander Mellish er amerikansk statsborger bosat i København. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Kay Xander Mellish er amerikansk statsborger bosat i København. Foto: Sofie Mathiassen

Derfor kan danskerne og Danmark virke både kold og stille for en udlænding, men det passer ikke, forklarer hun.

Faktisk er København den hovedstad Kay Xander Mellis har været gladest for at bo i. Hun kan godt lide den stille mentalitet.

»Jeg har boet på Manhattan, hvor alle vil have din lejlighed, alle vil have dit job, alle vil have din kæreste, alle vil have din plads i biografen. Man kæmper om alt,« siger hun til Berlignske og fortsætter:

»København er sofistikeret uden at være for intens. Her skal du ikke hele tiden kæmpe om alt.«