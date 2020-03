Ambulanceredderne i det sydlige Jylland og på Fyn frygter for deres sikkerhed.

Der er nemlig ikke længere ansigtsmasker i ambulancerne i landsdelen, skriver fyens.dk.

Region Syddanmark har besluttet at fjerne maskerne fra bilerne og i stedet samle dem på hospitalerne, hvor de skal bruges af læger og sygeplejersker, som behandler corona-patienter.

Udbruddet af corona-smitte i Danmark har gjort ansigtsmasker og håndsprit til en manglevare. Også på hospitalerne, hvor man nu samler alle de såkaldte værnemidler sammen, man overhovedet kan, så personalet kan beskytte sig mod smitte.

Derfor at Region Syddanmark besluttet at fjerne de FFP3-masker, som beskytter mod virus og bakterier. Dem bruger redderne i ambulancerne normalt, når de er ude hos patienter med vejrtrækningsproblemer - eksempelvis tuberkulose.

Og det skaber utryghed hos redderne:

»Det er vores sikkerhed ude i fronten, der pilles ved. Det virker uforståeligt, for vi er nogle af dem, der er tættest på patienterne,« siger Fritz Kjær, fællestillidsrepræsentant i Ambulance Syd til avisen.

Redderne har fået udleveret kirurgiske mundbind i stedet, men de frygter alligevel, at de er udsat for smitte, når de kommer ud til patienterne, som har symptomer på coronasmitte.

Men redderne har ingen grund til at være bekymrede, lyder det fra chefen for ambulanceområdet i Region Syddanmark, præhospitalchef Gitte Jørgensen.

Hun mener nemlig, at mange reddere brugte dem, når der ikke var brug for det. Nu har personalet på sygehusene mere brug for dem, og derfor har man fjernet dem, lyder argumentet.

»Hvis alle deres kollegaer var enige i, at man kun brugte dem, når man anbefaler, at man bruger dem, var det ikke et problem. Men når vi skal lægge flere hundrede ud dagligt, fordi de bruges til noget, de ikke skal bruges til, så er det et problem,« siger hun til fyens.dk.

Hun råder redderne til at holde afstand til patienterne, indtil en lægebil med masker kommer, og en læge kan afgøre, om patienten skal på hospitalet.