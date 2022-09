Lyt til artiklen

Ambulancereddere bliver i langt højere grad erstattet af elever under uddannelse.

Det skaber uro hos redderne – det er utrygt at tage elever med ud til en ulykke med mange tilskadekomne, lyder det.

Under coronapandemien var de danske myndigheder bekymrede for, at der ville mangle ambulancereddere.

Som en midlertidig nødløsning fik regionerne derfor dispensation til at bemande ambulancerne med elever under uddannelse. Men den ordning er siden blevet udnyttet til at udfylde tomme vagtplaner på grund af et andet problem.

Akut og alvorlig mangel på ambulancereddere.

I Region Hovedstaden har en uerfaren elev erstattet en ambulanceredder 276 gange mellem januar og juli. Og det er vel at mærke på trods af, at covid-19 ikke har været kategoriseret som en samfundskritisk sygdom siden februar.

Falck, som i deres kontrakt skal levere et vist antal ambulancer, har også udnyttet den mulighed til fulde.

Af en aktindsigt hos Region Hovedstaden fremgår det, at Falck alene har brugt elever i ambulancer 183 gange i år.

Selvom dispensationen sluttede i juni, viser tallene også, at Falck desuden brugte elever 18 gange i juli.

Det viser sig, at regionen har givet den private leverandør særlig tilladelse til at fortsætte med at bruge elever, hvis de ikke kunne stille nok personale til ambulancerne. I et svar til B.T. erkender Falck, at der er mangel på arbejdskraft.

Falck betegner personalesituationen i Hovedstaden som decideret »alvorlig«.

Det samme fortæller flere reddere, som B.T. har talt med. De kalder det en kritisk mangel på reddere.

»På seks måneder har jeg mistet omkring 20 kollegaer, og jeg ved, at flere snart siger op,« siger en redder.

B.T. har tidligere afdækket, at der under skyderiet i Field's var adskillige ambulancer ude af drift på grund af mandskabsmangel.

Det betyder også, at patienter risikerer at vente længere på at få hjælp, når de ringer 112.

Skal ambulancer bruge elever under uddannelse som reddere?

Det bevidnede 78-årige Inge Schmidt, som lå forslået og blødende på fortorvet. Hun ventede i en time på en ambulance.

I Reddernes Fagforening er bekymringen nu, at personalemanglen kan udløse en ny og mere permanent dispensation til brug af elever i ambulancerne. Sundhedsministeriet overvejer da også lige nu, hvorvidt det kan være en mulighed.

Det fremgår af et svar til B.T. fra ministeriet og betyder, at ambulanceelever, som kun har gennemført tredje skoleperiode, igen skal til at køre ud til patienter. Blandt de ambulancereddere, som B.T. har talt med, er det dog ikke populært.

»Jeg føler mig ikke tryg ved at have en elev med, hvis vi skal ud til et stort skadested,« lyder det fra en.

»Det er en falliterklæring i dagens Danmark, at vi skal bruge elever for at kunne køre rundt,« siger en anden.

Fra Reddernes Fagforening lyder det, at rekrutteringsproblemerne rammer over hele Danmark, og formand Kim Hammershøj er bestemt ikke tilhænger af, at problemet løses med brugen af elever.

»Det er en rigtig dårlig løsning, fordi i værste fald går ud over patienterne,« siger han.

»Der kommer reddere ud, som ikke er færdiguddannede. Det er ingen tjent med.«

Sådan fungere dispensationen Dispensationen til brug af ambulanceelever blev senest fornyet 20. december 2021. Ambulanceeleven har dermed kunne erstatte en af de to reddere i ambulancen. Dispensationen gjaldt i seks måneder og sluttede 20. juni 2022. Sundhedsministeret oplyser følgende: »På nuværende tidspunkt betragtes COVID-19 ikke som en samfundskritisk sygdom, og vi befinder os i en anden situation end den, der lå til grund for dispensationen. Sundhedsministeriet er imidlertid opmærksom på de aktuelle rekrutteringsudfordringer i sundhedsvæsenet, som også rammer ambulanceberedskaberne, og er derfor ved at afsøge, om der er belæg for en fornyet dispensation. I ministeriets overvejelser indgår også bl.a. hensynet til redderne, da det er afgørende, at de arbejder under forsvarlige forhold.«

Vicedirektøren i Akutberedskabet i Region Hovedstaden, Thomas Reimann, medgiver, at eleverne oprindelig kun skulle bruges på grund af situationen med covid-19, og at de i stedet har dækket ind på grund af generel mandskabsmangel.

»Der, hvor de er blevet brugt, har der været et højt antal manglende beredskaber,« siger han.

Det har derfor været en nødvendighed for at sikre ambulancer nok i Hovedstaden.

I det store billede mener Thomas Reimann dog, at det er meget få gange, at eleverne er blevet brugt.

Selvom Sundhedsministeriet nu undersøger en ny dispensation, så er det ikke Region Hovedstadens ønske.

»Den her dispensation skal ikke være fast kutyme. Så må vi se, hvordan vi ellers får dækket beredskaberne,« siger Thomas Reimann.

Ambulanceredderne, som B.T. har talt med, har ønsket at være anonyme på grund af deres ansættelsesforhold.