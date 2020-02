»Jeg er simpelthen så harm.«

Sådan lyder det fra den 34-årige ambulanceredder Steffen Skovgaard Rosendahl.

Fredag formiddag i sidste uge skulle han akut hente en patient i en Biltema-butik i Horsens for at køre ham på hospitalet.

Da redderne ankommer, er patienten ikke så optaget af sit eget helbred. Han går mere op i, hvorvidt han får en parkeringsbøde, hvis han skal en tur på hospitalet.

»Han mister fokus på at passe på sig selv,« siger Steffen Skovgaard Rosendahl.

Det er dog ikke patientens irrationelle ageren, der vækker harme hos redderen. Det er noget helt andet.

For at hjælpe patienten, der har kræft, ringer den 34-årige redder til Apcoa Parking Danmark.

Det er nemlig på deres område, at patientens bil holder parkeret.

»Han er en svækket patient, som jeg ikke synes skal bruge tid og energi på en parkeringsbøde. Det vil være synd for ham,« siger Steffen Skovgaard Rosendahl.

Men den kvinde, han får fat i hos Apcoa Parking Danmark, har ikke meget forståelse for patientens situation.

Det er ikke deres ansvar, som hun formulerer det.

Ifølge redderen siger kvinden, at patienten selv må henvende sig, når han har fået en parkeringsbøde, og derefter klage over bøden og redegøre for, hvorfor han skulle indlægges.

»Jeg havde et håb om en forventning om, at de ville hjælpe i en sådan situation. Men jeg oplever hende som meget uempatisk, da hun siger, at det ikke er i deres interesse at hjælpe,« siger Steffen Skovgaard Rosendahl.

Han spørger også, om han kan få lov til at tale med en overordnet, men det afviser kvinden fra Apcoa Parking Danmark.

»Det kan da ikke passe, at de ikke kan hjælpe. Jeg bliver både irriteret og ked af det på patientens vegne. Jeg ved godt, det ikke er mit arbejde at stå for parkeringstilladelser, men jeg ville gerne give manden den ekstra service for at give ham den bekymring mindre,« siger han.

Steffen Skovgaard Rosendahl laver efterfølgende et opslag på Facebook, hvor han giver udtryk for sin harme.

»Jeg bliver gal over, at de ikke kan tilbyde medmenneskelighed. Det er usmageligt.«

Apcoa Parking Danmark skriver i en mail til B.T., at de er kede af den måde, ambulancemedarbejderen har 'gengivet sin opfattelse af det passerede':

»Det er vores opfattelse, at vi kontaktes af en oprevet person, der oplyser at være ambulancemedarbejder, og som beordrer vores medarbejder til at friholde en bil. Personen bliver oplyst om, at dette ikke er muligt telefonisk, samt at hvis patienten skulle være så uheldig at modtage et kontrolgebyr, så er det vores procedure, at man skal sende en skriftlig henvendelse og medsende dokumentation for indlæggelsen,« skriver Apcoa Parking Danmark.

Parkeringstjenesten forklarer, at denne procedure skyldes 'dokumentationsmæssige hensyn'.

»Vi har ingen mulighed for at verificere hverken vedkommende eller situationen i de tilfælde, hvor en person kontakter os telefonisk og fortæller om en hændelse og beder os friholde en bil på det grundlag alene,« skriver Apcoa Parking Danmark videre:

»Såfremt vi gør telefoniske henvendelser om friholdelse mulige, så ved vi af erfaring, at vi vil opleve misbrug af denne service. Derfor har vi ovennævnte procedure med efterfølgende fremsendelse af dokumentation for annullering af kontrolgebyret.«