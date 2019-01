Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Ambassadør: Danmark kendte til risiko for Mansour-fængsling

Danske myndigheder var fuldt bevidste om, at terrordømte Said Mansour risikerede fængsling efter sin udlevering til Marokko. Det siger Marokkos ambassadør i Danmark, Khadija Rouissi, til TV2. Udvisning kan være på kant med menneskerettighederne, mener organisationer.

Marokkos ambassadør i Danmark, Khadija Rouissi er her fotograferet ved sidste uges nytårskur på Christiansborg Slot i København. Foto: Philip Davali Vis mere Marokkos ambassadør i Danmark, Khadija Rouissi er her fotograferet ved sidste uges nytårskur på Christiansborg Slot i København. Foto: Philip Davali

Højesteret afsiger dom i Umbrella-sag

Højesteret ventes fredag omkring klokken 12 at afsige dom i en af de mange sager fra Umbrella-komplekset. Sagen er en del af et enormt kompleks, hvor flere end 1000 personer er enten dømt, sigtet eller mistænkt for at have delt en sexvideo med en 15-årig pige og flere 15-årige drenge.



Regionsrådsformænd: Reform er en trussel mod folkelig kontrol

Det må ikke blive et mål i sig selv, at regionerne skal nedlægges. Sådan lyder budskabet i en kronik i Politiken, hvor pennen er ført af samtlige regionsrådsformænd i Danmark. De fem regionsrådsformænd kritiserer i skarpe vendinger den mulige nedlæggelse af de danske regioner.

Formanden for Dansk Regioner, Stephanie Lose. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere Formanden for Dansk Regioner, Stephanie Lose. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

Handelssamtaler mellem USA og Kina rykker et niveau op

Efter tre dages samtaler tidligere denne uge mellem embedsfolk fra Kina og USA ser forhandlingerne om at få løst handelsstriden mellem de to lande ud til at rykke op på et højere niveau. Kinas topforhandler ventes således at rejse til Washington senere på måneden for at fortsætte drøftelserne.

