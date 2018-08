Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Tidligere ambassadør anklager paven for at tie om overgreb

USA's forhenværende ambassadør i Vatikanet, Carlo Maria Vigano, anklager paven for at have kendt til beskyldninger om seksuelle overgreb begået af en kardinal, der for nylig blev afsat. Vigano hævder, at han fortalte pave Frans om beskyldningerne mod kardinal Theodore McCarrick tilbage i 2013.

Læs mere her

Markant færre elever går på erhvervsskole efter reform

Siden erhvervsskolereformen trådte i kraft i 2015, er antallet af elever faldet drastisk. I årene fra 2014 til 2017 er der 27 procent færre elever, der er startet på en erhvervsuddannelse. Det viser tal fra Undervisningsministeriet, skriver Information.

Læs mere her

To personer er dræbt i skyderi på netcafé i Florida

To personer blev søndag dræbt af skud under en e-sportsturnering i et indkøbscenter i Jacksonville i Florida. Derudover har den formodede gerningsmand også mistet livet. Han tog sit eget liv efter skyderiet, oplyser politiet.

Læs mere her

To mistede livet, og ni andre blevet såret, da en ung mand åbnede ild under en esportsturnering i Florida. Foto: GIANRIGO MARLETTA Vis mere To mistede livet, og ni andre blevet såret, da en ung mand åbnede ild under en esportsturnering i Florida. Foto: GIANRIGO MARLETTA

USA planlægger flere dages afsked med McCain

To tidligere præsidenter ventes at tale, når den politiske veteran John McCain søndag stedes til hvile. McCain skal æres med en begravelsesprocession, der bringer hans kiste fra delstaten Arizona til den amerikanske hovedstad, Washington D.C., hvor amerikanerne får mulighed for at vise ham en sidste respekt.

Læs mere her

Amerikanerne sørger over tabet af den tidligere senator John McCain. Foto: STRINGER Vis mere Amerikanerne sørger over tabet af den tidligere senator John McCain. Foto: STRINGER

Tysk indenrigsminister varsler jævn kurs for koalitionen

En ny asyldebat er blusset op i Tyskland, men det vil ikke skabe splid i regeringskoalitionen. Det lovede indenrigsminister Horst Seehofer søndag. Uenighed mellem Seehofer og forbundskansler Angela Merkel om asylpolitik truede ellers med at få koalitionsregeringen til at brække over denne sommer.

Læs mere her

Den tyske indenrigsminister Horst Seehofer. (Arkivfoto) Foto: JOACHIM HERRMANN Vis mere Den tyske indenrigsminister Horst Seehofer. (Arkivfoto) Foto: JOACHIM HERRMANN

Avisernes forsider

Berlingske

Eksperter advarer imod, at regeringen deler store gaver ud for at få opbakning til den kommende finanslov. Det kan medføre overophedning af økonomien, lyder advarslen.

Læs mere her

B.T.

Næsten hver fjerde dansker har afbrudt forbindelsen til enten forældre, børn, bedsteforældre eller søskende, viser ny YouGov-måling.

Læs mere her

Børsen

Bestyrelsen i Københavns Andelskasse videregav ulovligt fortrolige oplysninger om kunder til den daværende storaktionær Clearhouse. Det står i rapport fra Finanstilsynet.

Læs mere her

Ekstra Bladet

Louise Sprange, der i juni løb med titlen som månedens Side 9-pige, gemmer på en hemmelighed. Da hun voksede op på Falster, hed hun Christian.

Information

Målet om at øge optaget på erhvervsuddannelserne er langt fra at være nået. Siden erhvervsskolereformen trådte i kraft i 2015, er der 27 procent færre elever, der er begyndt på erhvervsskolerne.

Læs mere her

Jyllands-Posten

Alternativet har lagt en 'gennemtænkt' parlamentarisk strategi frem mod valget. Partiet måtte dog med det samme 'nuancere' strategien. Professor kalder partiets udmeldinger 'ikke konsistente'.

Læs mere her

Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Kristeligt Dagblad

Bilafbrændinger er et voksende fænomen i både Sverige og Danmark. Vrede, unge mænd reagerer på følelsen af stigmatisering, men bekræfter kun fordomme, siger sociolog.

Læs mere her

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

Politiken

Stramning af regler for boliglån har sat præg på boligmarkedet, og boligeksperter afblæser frygten for bobler, der kan få ejendomsmarkedet til at kollapse i København, Aarhus og andre større byer.

Læs mere her