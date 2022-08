Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Onlinegiganten Amazon har opkøbt iRobot, firmaet bag de populære Roomba-robotstøvsugere.

Og hvad så, tænker du måske. Det burde du ikke. Især ikke, hvis du er en af de mange danskere, som har en Roomba-støvsuger.

Ifølge flere eksperter i datasikkerhed og forbrugerrettigheder er opkøbet dybt problematisk, skriver Business Insider.

Årsagen er, at Roomba ikke er en helt almindelig støvsuger.

Robot-støvsugerne er nemlig udstyret med moderne teknologi, som gør dem i stand til at kortlægge brugerens hjem. Ja, de kan endda lagre data om og dermed 'huske' op til 10 grundplaner ad gangen, hvilket jo er smart, hvis man eksempelvis har et sommerhus. Nogle af modellerne er endda udstyret med kameraer med lav opløsning, så støvsugeren undgår at støde ind i ting i hjemmet, mens den gør sit arbejde.

Det er jo smart – men der kan være en alvorlig bagside af medaljen, lyder advarslen.

For oplysningerne kan bruges – eller misbruges om man vil – til at anskaffe sig oplysninger om private menneskers hjem. Uden at støvsugerejeren er opmærksom på det, vel at mærke.

Derfor er flere eksperter bekymrede over, om et gigantfirma som Amazon vil bruge disse oplysninger – og i givet fald til hvad.

»Vi har en tendens til at se Amazon som et firma, der sælger varer online, men i virkeligheden er Amazon et overvågningsfirma. Det er kernen i dets forretningsmodel, og det er det, der driver dets monopolmagt og profit,« siger Ewan Greer, som er formand for nonprofitorganisationen Fight for the Future (på dansk: Kæmp for fremtiden, red.), som har fokus på digitale rettigheder, til Wired.

Ron Knox, som er seniorforsker og skribent for Institute for Local Self-Reliance – en nonprofitorganisation, der giver mindre lokale virksomheder teknologisk assistance – går skridtet videre.

På Twitter kalder han Amazons opkøb af iRobot for det 'måske farligste og truende opkøb i virksomhedens historie'.

Overfor Business Insider uddyber han hvorfor.

Er du bekymret over udsigten til, hvad Amazon vil bruge oplysningerne fra Roomba-støvsugerne til?

Ifølge Ron Knox adskiller opkøbet sig fra tidligere Amazon-overtagelser, idet iRobot allerede er et veletableret firma med en betydelig markedsandel. Med Amazons økonomiske muskler er der ifølge Knox risiko for, at markedet for robotstøvsugere nærmer sig et monopol.

Derudover er han dybt bekymret på ejerne af Roomba-støvsugeres vegne over udsigten til de data, Amazon får adgang til via robotstøvsugerne.

Oplysninger Amazon kan bruge til at målrette sin annoncering mod brugerens behov, når vedkommende går på internettet – med yderligere salg og at konsolidere sine i forvejen dominerende markedspositioner for øje.

Amazon afviser overfor Business Insider at virksomheden videregiver kundernes oplysninger til andre virksomheder. Internt bruges oplysningerne kun til det, kunden har godkendt, de må bruges til lyder det.

»Det har altid været ekstremt vigtigt for Amazon at beskytte kundernes data, og vi synes, vi har været en rigtig gode til at beskytte folks oplysninger set over alle vores forretningsområder,« skriver en talsperson for Amazon til Business Insider i et mailsvar.

Amazons overtagelse af iRobot vil med en købssum på 1,7 milliarder dollar (12,5 milliarder kroner) vil være det fjerdestørste firmaopkøb i virksomhedens historie.

Opkøbet skal dog først godkendes af USAs tilsynsmyndigheder, som blandt andet skal undersøge om der er risiko for monopoldannelse.