Viborg museum er blevet et opsigtsvækkende fund rigere.

Nærmere bestemt en middelalderskat, der kan dateres tilbage til mellem slutningen af det 13.- starten af det 14. århundrede. Det skriver TVMIDTVEST.

Det har museet amatørarkæolog Morten Olsen at takke for.

Sammen med en kammerat gik Morten Olsen 25. september på en mark ved Kølsen nord for Viborg med en metaldetektor.

Fundet består af cirka 180 mønter fra middelalderen, og det er et fund, som er særdeles vel modtaget hos Viborg Museum.

»Det er et fantastisk fund. Der er ikke tvivl om, at det er den største møntskat i Viborg Museums ansvarsområde i nyere tid. Det er også den største skat, der er fremkommet med detektorens hjælp,« siger Viborg Museums museumsinspektør, Mikkel Kieldsen, til TVMIDTVEST.

Viborg er berømt for at være en gammel møntprægningsby helt tilbage fra under Knud den Store i omkring 1018, og den nyligt fundne skat stammer fra en tumultarisk tid i Danmarkshistorien, mener museet.

Viborg Museum oplyser, at mønterne blev slået under Erik Menved, der var konge af Danmark fra 1287 til 1319 og hvis far - Erik Klipping - blev myrdet i Finderup Lade.

Har Viborg Museum ret i sin datering af mønterne, er de fra en tid, hvor de stadig havde værdi.

Det havde mønterne nemlig ikke kort tid før Erik Menveds død i 1319, efter han tabte Slaget ved Stralsund i 1316, der skulle vise sig også at gå hårdt ud over udmøntningen i Danmark.

Succeskurven som amatørarkæolog har for Morten Olsen været ukarakteristisk stejl. Han har nemlig kun gjort sig som arkæolog med sin metaldetektor i sølle seks måneder.

Viborg Museum formoder, at mønterne oprindeligt er blevet begravet i en beholder, som efter 700 år for længst er blevet nedbrudt.