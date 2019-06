Amanda Knox har været gennem det, som må være enhver persons værste mareridt.

To gange blev hun kendt skyldig i et bestialsk drab på sin værelseskammerat. To gange blev hun frifundet for det igen.

Historien kender du nok.

I 2007 levede Amanda Knox drømmen som udvekslingsstuderende i den historiske, italienske by Perugia.

Amerikaneren havde fundet en italiensk kæreste, Raffaele Sollecito, og boede sammen med en britisk veninde ved navn Meredith Kercher.

Alt var godt, indtil Meredith Kercher pludselig blev fundet brutalt dræbt.

Den 2. november 2007 blev hun fundet liggende i sin egen blodpøl med halsen snittet over.

Amanda Knox og hendes daværende kæreste, Rafaele Sollecito, blev anholdt for at have stået bag drabet, og i 2009 blev de kendt skyldige.

To år senere blev parret frifundet, da dommen blev omstødt. Beviserne var ikke tilstrækkelige, lød begrundelsen, idet der var beviser på, at politiet havde kontamineret gerningsstedet og bevismaterialet med dna-spor, fordi de ikke havde beskyttet sig korrekt med beskyttelsesdragter.

I 2013 blev sagen så genåbnet igen, og Amanda og Raffaele blev endnu engang fundet skyldige, fordi der var tekniske fejl i omstødelsen.

Men to år efter skulle retfærdigheden igen ske fyldest. I 2015 afgjorde Italiens højesteret, at de to var uskyldige. Retten fandt flere alvorlige fejl i efterforskningen og mente, at medieopmærksomheden havde skabt behovet for at finde nogle skyldige.

Domstolen afgjorde, at beviserne pegede på manden Rudy Guede, der havde siddet fængslen siddet 2009, som den eneste gerningsmand.

Og det er så der, vi er i dag. Amanda Knox har siden levet et relativt normalt liv i USA, men i disse dage river hun for en stund op i de gamle minder.

For første gang siden, at hun for anden gang blev frifundet, befinder hun sig nemlig igen i Italien.

Anledningen er blandt andet, at hun i weekenden lod sig interviewe til strafferet-festival, der fokuserede på fejlagtige kriminaldomme.

I den forbindelse udtalte Amanda Knox, at hun gerne ville stå ansigt til ansigt med den italienske anklager Giuliano Mignini, der var med til at få hende uskyldigt dømt.

»En dag ville jeg rigtig gerne møde den rigtige Dr. Mignini, og når den tid kommer, håber jeg, at han også vil se, at jeg ikke er et monster,« sagde hun foran et stort publikum til festivalen.

Hun fik også tilføjet, at hun stadig har en frygt for at komme i fængsel, selvom Rudy Guede altså sidder dømt for drabet.

»Jeg er bange for at blive hånet, og at der vil komme nye beskyldninger mod mig for at fortælle sandheden. På trods af min frikendelse er jeg stadig en kontroversiel person - især i Italien - og jeg ved, at mange tror, jeg er ond, og at jeg ikke hører til her,« sagde Amanda Knox.

Amanda Knox danner i dag par med forfatteren Christopher Robinson, som hun fandt sammen med i 2015 efter have mødt ham til en bogreception. Han er også med i Italien.