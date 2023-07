Hun vidste godt, det ikke ville være let, men havde ikke regnet med, at det ville blive så svært.

For tre måneder siden begyndte 26-årige Amanda Bech at søge efter en bolig i København. Med et ønske om at finde noget inden sommer, har hun dog fået travlt – for hun har endnu ikke fundet et sted at bo.

»Jeg har febrilsk kommenteret opslag på Facebook-grupper, hvor både værelser og lejligheder udlejes. Jeg har sendt mange mail og ikke mindst kontaktet dem, der har søgt roomies,« siger Amanda Bech.

»De fleste har jeg desværre ikke hørt fra. Og nu begynder det at blive stressende.«

I dag bor Amanda Bech i en lejlighed i Aarhus sammen med sin veninde, men et nyt job i hovedstaden har fået hende til at kaste sig ud i den svære boligjagt i København.

Amanda Bech er for nylig blevet færdiguddannet i statskundskab, og med sit nye job har hun derfor også et større rådighedsbeløb, end da hun var på SU.

Men på trods af det har Amanda Bech lige så svært ved at finde et sted at bo som de tusindvis af studerende, der hvert år søger mod storbyen uden at kunne få tag over hovedet.

I hvert fald ikke uden besvær og dyre kompromiser.

Det bekræfter indstillingschef hos virksomheden CIU, der fordeler studieboliger i og omkring København, Rasmus Okholm-Hansen.

»Det bliver værre år for år. Vi får tusindvis af henvendelser, hvor nogle bare er til en nøgtern opskrivning, mens de mest desperate dukker op hos os personligt. De har ikke noget sted at være,« siger han.

»Efterspørgslen er meget stor. Det kommer næppe som en overraskelse. Vi oplever en del studerende, der kommer til os som det sidste stop, inden de er nødt til at droppe deres uddannelsesplaner og flytte tilbage til deres hjemby.«

Da Amanda Bech ikke længere er studerende, kan hun ikke skrive sig op hos CIU. Der er dog andre muligheder, hvor man kan søge om en bolig, men der er ventetiderne for lange, forklarer hun.

»Jeg starter på mit nye arbejde i juli, og jeg vil meget gerne finde et hjem inden da, så det kan ikke rigtig betale sig at skrive sig op,« siger Amanda Bech.

Hos CIU er ventetiden på en bolig op til to år, mens ventelister hos almene boligselskaber kan variere fra alt mellem et til fem år.

Derfor kæmper Amanda Bech lige nu en svær kamp mod og med tusindvis af andre unge, der håber, at de kan finde en bolig gennem sociale medier, herunder især på Facebook.

»De fleste, der søger roomies eller udlejer deres hjem, gør det gennem diverse Facebook-grupper. Men man skal være hurtig, for så snart jeg har kommenteret et opslag, er der også 45 andre i kommentarsporet,« siger Amanda Bech.

»Boligjagten i København er som en lodtrækning. Man skal virkelig være heldig.«

For at øge sine chancer i boliglotteriet er Amanda Bech gået på kompromis med både pris og beliggenhed.

»Jeg drømmer om at bo tæt på det indre København, men i takt med, at jeg har søgt og søgt uden held, er jeg også begyndt at kigge på steder længere ude,« siger hun.

»Og så har jeg hævet mit budget til 8.000 kroner med forbrug – og det er også, selvom jeg bare kan få lov til at leje et værelse.«

Selvom Amanda Bech starter på sit nye job til sommer og potentielt står uden tag over hovedet i den første tid, har hun endnu ikke mistet håbet.

»Jeg skal nok finde noget på den ene eller anden måde. Min plan om at flytte ind i starten af juli kommer nok ikke til at ske, men så må jeg bo på sofaer hos mine venner og bekendte indtil da,« siger hun.