'Det er vist ikke studenterhuen, der trykker.'

Sådan skriver flere på B.T.s profil på Facebook som kommentar til historien om studenter, der kaster øl på tilfældige forbipasserende.

Lørdag skrev vi om en vogn fyldt med nybagte studenter i Næstved, som fik afbrudt deres køretur i studentervognen, fordi de kastede alkohol ned i en kvindes åbne bil.

Da politiet nåede frem, valgte chaufføren at afbryde kørslen.

Historien dukkede op i kølvandet på omtalen af en episode fra Ålsgårde fredag aften, hvor en gruppe unge kastede ting mod de studentervogne, der kørte forbi.

At dømme efter kommentarerne på det sociale medie, tyder det på, at der - i hvert fald i enkelte tilfælde - også har været tale om, at studenterne selv kaster med ting.

15-årige Amanda Pedersen fortæller til TV2 Øst, at hun fredag eftermiddag kom til at holde ved siden af en studentervogn, hvor en af de unge hældte øl ned over hende.

»Jeg kørte bag dem tre kilometer, og jeg så at de sprøjtede alkohol ud over en anden, og man kunne se flere steder, hvor de havde kastet øldåser og Mokaiflasker og alt muligt ud,« fortæller Amanda Pedersen.

Den unge pige var på vej hjem fra arbejde i Bon Bon-Land i Holme Olstrup, da hun stødte på en studentervogn, hvor én af de unge tømte en øl ud over hende.

Hun priser sig lykkelig for, at episoden indtraf på vej hjem fra og ikke til arbejde, da Bon Bon-Land har nul-alkohol-politik, og hun derfor ikke kunne komme på arbejde og lugte af alkohol.

Vel hjemme gik hun på Facebook og fortalte om sin oplevelse.

KÆRE STUDENTER - først og fremmest et stort TILLYKKE til Jer alle med eksamen - håber at I får en forhøjelig fest, men vi vil gerne bede Jer om at det SKAL være et par festlige dage og ikke til gene for øvrige borgere i samfundet. Hold væde og andet indenbors i lastbilerne TAK:) — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) 29. juni 2019

'Jeg oplevede det to gange i dag, at studenterne kastede alkohol ud over mig på vej hjem fra arbejde på cykel. Synes fandme ikke, det er okay, at I oven i det kaster flasker og dåser ud over os,' skriver hun blandt andet i opslaget og tilføjer, at hun mødte flere andre trafikanter på sin vej hjem, som havde fået alkohol ud over sig.

På Facebook fortæller flere andre borgere i Næstved, ifølge tv-statioen, om lignende episoder.

Sydsjællands Politi opfordrer studenterne til at holde op med at kaste med alkohol.

»Hold væde og andet indenbors i lastbilerne. TAK,« skriver politiet på Twitter.