For 15-årige Amalie Aagaard var der lagt op til en sommer med nye venskaber og læring, da hun rejste til Malta med EF Sprogrejser for to uger siden.

Men sådan skulle det ikke gå.

»Jeg havde ikke lyst til at være der mere, så jeg ville bare gerne hjem, selv om jeg egentlig skulle have været der i længere tid,« fortæller Amalie Aagaard.

Fredag blev hun og hendes danske medrejsende nemlig orienteret om, at en håndfuld spanske EF-rejsende, som boede på deres hotel, var blevet testet positive for corona.

»Vi stod nede i lobbyen om aftenen, fordi vi skulle ud og have en is. Pludselig kom der en masse spanske piger ind med deres gruppeleder, og vi kunne genkende flere af pigerne fra dagen før.«

Her havde de spanske piger fortalt Amalie Aagaard og veninden, at de nu skulle i karantæne, fordi de havde været i nær kontakt med en coronasmittet.

»Så vi undrede os over, at de ikke var i karantæne, og siger det til vores gruppeleder. Hun spurgte så den spanske EF-gruppeleder, som uden videre fortalte, at nogle af dem var testet positive for corona, inden han bare tog elevatoren op med dem.«

Er I sikre på, at det var det, den spanske gruppeleder sagde, eller kan han have misforstået noget?

Ifølge Amalie Aagaard stod madresterne og skraldet fra de studerende, som var testet positive, i dagevis på gangen, uden nogen fjernede det. Foto: Privatfoto

»Ja, det var i hvert fald det, som han gav udtryk for over for vores gruppeleder. Hun forsøgte også at finde ud af, hvorfor han gjorde, som han gjorde,« siger Amalie Aagaard.

Efterfølgende kunne Amalie Aagaard og veninden konstatere, at den spanske gruppeleder, der altså havde været tæt på de spanske sprogrejsende, som tilsyneladende var testet positive for corona, fortsat vandrede frit rundt på hotellet.

»Og de piger, som havde corona, de boede på et værelse ikke så langt fra os. Her stod døren åben hele tiden, fordi de gerne ville lufte ud. Så vi turde næsten ikke bevæge os ud af vores hotelværelse, fordi vi var bange for, at de smittede os,« siger Amalie Aagaard, der egentlig skulle have været afsted sidste år, men måtte udskyde opholdet som følge af coronapandemien.

Forældre: Det var utrygt

Hjemme i Danmark sad Amalie Aagaards forældre, som i løbet af weekenden blot kunne følge med fra sidelinjen. Her var de i løbende kontakt med deres datter og håbede bare på, at hun kunne komme hjem hurtigst muligt.

»Det var utrygt at være i, og så er det selvfølgelig frustrerende, fordi man føler, at man ikke kan gøre noget,« siger Janne Aagaard.

Forældrene har i løbet af weekenden også forsøgt at komme i kontakt med EF Sprogrejser for at høre, om det virkelig kan være rigtigt, at nogle af de studerende rendte rundt på hotellet, selv om de var testet positive.

»Men vi kan ikke rigtig få noget information fra dem,»siger Janne Aagaard.

Desperat har familien forsøgt at finde flybilletter, så Amalie Aagaard igen kunne få dansk jord under fødderne i weekenden. Det lykkedes natten til søndag, og her mandag er den 15-årige pige således igen i Danmark.

Glad for at være hjemme, men også ærgerlig over, at den sprogrejse, som hun havde set frem til i to år, skulle slutte før tid.

»Jeg skulle egentlig først have været hjemme næste uge, så det er lidt ærgerligt,« siger hun.

Familien har betalt i omegnen af 25.000 kroner for rejsen, men de forventer ikke at få noget tilbage, da det er Amalie Aagaards eget valg at rejse hjem fra Malta.

EF Sprogrejser: Vi er bekendt med sagen

I EF Sprogrejser er man bekendt med, at der blandt sprogstuderende på Malta har været udtrykt bekymring for, at andre studerende brød deres coronakarantæne.

Det oplyser Country Manager & Head of Nordics i EF, Erik Stenbäck, til B.T.

»Jeg ved, at vi har studerende, der vælger at aflyse deres sprogrejse til Malta for tidligt. Jeg kan ikke kommentere de enkelte studerende. Det er dog rigtigt, at nogle studerende har udtrykt en vis bekymring for, at andre sprogstuderende i karantæne ikke følger karantænereglerne,« skriver han i en mail.

Han tilføjer, at EF følger de lokale retningslinjer og har personale på hotellerne, der skal sikre, at de studerende følger reglerne – både dag og nat.

»Ingen studerende har lov til at bryde deres karantæne, og vi tager det meget alvorligt, hvis nogen ikke følger karantænereglerne,« skriver han videre.