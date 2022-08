B.T. konfronterer ledende overlæge

Interview med ledende overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Jakob Paludan.

Både på sengeafsnit og ambulatorie bliver der berettet om manglende psykologisk behandling. Hvorfor er det ikke en del af behandlingen?

»Der er et terapeutisk grundtilbud i den ambulante behandling, Men det kommer selvfølgelig ofte til at handle om mad, eller de følelser der er knyttet til spisning. Der er en erfaring for, at det er lettere at tale om noget andet, men det ikke nødvendigvis gør noget positivt for vægten.«

Kan du se, at det kan virke som symptombehandling og ikke behandling af en psykisk sygdom?

»Vi prøver at håndtere det på den måde, vi gør, for det er det, der er bedst belæg for virker. Det er ikke det samme som, at man ikke kunne forestille sig, at behandlingen har flyttet sig et andet sted hen om tre eller fem år.«

Så I kommer til at udvikle behandlingsmetoderne?

»Er vi interesseret i det? Klart ja. Det er en behandling, der heldigvis er gavnlig for mange. Men ligesom en kræftsygdom findes der mange forskellige forløb – nogle kan man vinde, andre er meget sværere og andre lykkes aldrig at vinde. Selvfølgelig er der plads til forbedringer, det vil der altid være.

Kan du forstå, man kan miste tilliden til systemet, når de sygeste sendes hjem?

»Vi skal hele tiden have et samarbejde med patient og pårørende. Vi kan ikke lige give en pille, der fikser det hele. Det er et motivationsarbejde. Det kan være enormt hårdt at være i som familie, men vi ved fra forskning, at det er den måde, vi lykkes bedst med behandlingen. Men måske vi kan blive endnu bedre til at støtte forældrene og klæde dem på til at være en så stor en del af behandlingen.«

Det lyder ikke som et samarbejde, når det er jer alene, der tager beslutningen om at sende en patient hjem?

»Der ligger altid et forløb op til.«

Er det optimalt at bede de sygeste patienter isolere sig på deres værelser, så de ikke 'smitter' de andre?

»Vi lægger meget vægt på, at man er ude i fælleslokalerne. Men der kan være et menneske, der er så dårlig og hyperaktiv og bare går og går, hvor vi må tage hensyn til alle dem, der er indlagt og siger, ‘måske er det også en idé, at vi tilbringer noget tid med dig inde på dit værelse.’«