Amager Ressourcecenter betalte leverandør 447.000 kroner for at få opbevaret møbler til forbrændingsanlægget Amager Bakke.

Det kan være svært at finde plads til at opbevare kontormøbler og andet inventar til 110 medarbejdere.

Det måtte Amager Ressourcecenter, der står bag forbrændingsanlægget Amager Bakke, sande, da deres prestigefyldte projekt blev forsinket i ti måneder.

Man havde, før byggeriet blev færdigt, bestilt for 2,5 millioner kroner møbler hos møbelfirmaet Paustian, og da byggeriet blev forsinket, lod man Paustian opbevare møblerne.

Den opbevaring endte med at koste yderligere 447.000 kroner, viser en ekstern redegørelse fra Advokatfirmaet Bech-Bruun. Det skriver DR P4 København.

Det store beløb undrer SF’s Balder Mørk Andersen, rådmand i Frederiksberg Kommune, som er en af ressourcecenterets fem ejerkommuner.

»Det er da en dårlig aftale, man har lavet med Paustian; at man først køber møblerne, og så skal man ovenikøbet betale den dyre pris for at få dem opbevaret,« siger Balder Mørk Andersen til DR P4 København og fortsætter:

»Jeg er ikke sikker på, det er foregået så klogt, som det burde gøre i et offentligt ejet selskab. «

Balder Mørk Andersen mener, at Amager Ressourcecenter skulle have fundet en billigere opbevaring:

»Amager Ressourcecenter er en stor kunde. Det kunne jo være, man havde været i stand til at forhandle sig til en bedre ordning end den her,« siger Balder Mørk Andersen.

Og 447.000 kroner er alt for mange penge at betale for at få opbevaret møbler til en værdi på 2,5 millioner kroner. Sådan lyder vurderingen fra Bent Greve, der er professor i samfundsvidenskab på RUC.

»Man skulle have forhandlet med leverandøren, og man skulle også have forsøgt at finde andre alternativer, hvis ikke man kunne få en bedre pris hos leverandøren. Det beløb, man har betalt, står jo ikke i rimeligt forhold til den samlede udgift ved det her indkøb,« siger han til DR P4 København.

Bent Greve mener ikke, at det er nogen særlig god undskyldning, at Amager Ressourcecenter ikke kunne forudse forsinkelsen af byggeriet.

»Men er jo uskyldig et stykke af vejen, når projektet bliver forsinket, men det skal man selvfølgelig tage højde for,« siger Bent Greve og fortsætter.

»Og omvendt må man sige, at ved så lang en periode burde man have lavet en aftale om, hvad det ville koste. Fordi så kunne man måske have fået det opbevaret billigere på en anden måde.«

Hos Amager Ressourcecenter ærgrer direktør, Jacob Hartvig Simonsen, sig over, at regningen endte med at løbe op i næsten en halv million kroner. Men direktøren forklarer, at man uden held forsøgte at finde billigere alternativer. Samtidig understreger han, at man ikke havde regnet med, at det ville blive nødvendigt at opbevare møblerne i ti måneder.

»Målet for hvornår vi kunne rykke ind i de nye lokaler blev rykket tre-fire gange. Så vi endte med en omkostning, der var væsentlig højere, end vi havde forventet,« fortæller Jacob Hartvig Simonsen.

Han forklarer yderligere, at Amager Ressourcecenter ikke selv turde tage ansvaret for de mange møbler.

»Hvis der var fejl og mangler på noget af det, og hvis vi så havde overtaget det, så havde vi også overtaget risikoen for det. Og det ville vi selvfølgelig først overtage, når vi kunne pakke varerne ud og se, om det var, som det skulle være,« siger Jacob Hartvig Simonsen til DR P4 København.

Jacob Hartvig Simonsen forklarer desuden, at Paustian ikke har tjent på opbevaringen.

»Jeg havde helst set, at man var den omkostning foruden, men når man står i situationen, må man betale det, det koster. Og jeg har fået at vide, at Paustian har sendt prisen for opbevaringen direkte videre til os uden nogen fortjeneste,« fortæller direktøren.