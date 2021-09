»På et eller andet tidspunkt bliver vi nødt til at have en snak om, hvordan vi sikrer rettighederne for mennesker med demenssygdomme.«

Sådan siger Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen, efter Højesteret tirsdag dømte, at TV 2 i 2019 krænkede demente Else Marie Larsen, da de med skjulte optagelser dokumenterede hvilke forhold hun levede under i sin lejlighed på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Det er selvom, at Else Marie Larsens værge, hendes barnebarn, havde givet tilladelse til optagelserne.

Højesteret har også vurderet, at ikke engang Else Marie Larsen eget samtykke ville være nok på grund af hendes mentale tilstand.

»Dem, der har set den udsendelse (Plejehjemmene bag facaden, red.), og det er der ganske mange, der har, kan ikke være i tvivl om, hvad Else siger til medarbejderne på plejehjemmet. »Av, av, av« og »nej, nej, nej,« hun vil ikke det her, men det gælder åbenbart ikke.«

Derfor er Nis Peter Nissen heller ikke tvivl om, at denne dom betyder, at de i organisationer som Alzheimerforening i langt højere grad bliver nødt til at være en stemme for dem, der har fået frataget retten til at sige, hvordan forholdene er.

Det var Aarhus Kommune, der oprindeligt mente, at der skulle laves forbud mod at vise optagelserne. Et forbud, de dog senere trak i land på, da Ekstra Bladet var kommet i besiddelse af nogle af optagelserne og delte dem.

»Selvom det hverken er værgen, de pårørende eller personen selv, der varetager den sygdomsramtes interesser, så kan man ikke slutte, at det er kommunen, der gør det. Man er jo ikke dømt til at bo på et plejehjem. Men den her dom sætter virkelig demenssyges retsstilling i en virkelig penibel situation.«

»Vi må kridte skoene og i langt højere grad hæve vores røst og være talerøret for de demenssyge, for at kunne få lov til at sætte fokus på de meget kritisable forhold på plejehjem.«

Kan man sige, at det er en smule ironisk, at dommen fastslår Else Marie Larsens menneskerettigheder er blevet krænket, når den på en måde samtidig siger, at hun ikke har nogle rettigheder til selv at bestemme?

»Ja, det kan man godt sige. Vi synes, det stiller et stort spørgsmålstegn ved, hvordan vi opfatter mennesker med demenssygdoms rettigheder.«

»Det her er en alvorlig påmindelse om, at folk med demenssygdom bør betragtes som fuldgyldige borgere i samfundet. Det kan være grunde til, at man bliver nødt til at have en værge, men vi bliver nødt til at sikre os, at de overgreb der sker ikke går upåagtet hen.«