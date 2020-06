»Der er ingen reelle lempelser i det her. Det er i forvejen kun meget få kommuner, der har forbudt udendørs besøg, så for langt de fleste vil oplevelsen, efter den nye bekendtgørelse træder i kraft, være den samme som før«

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Alzheimerforeningens direktør, Nis Peter Nissen i kølvandet på, at Sundhedsministeriet tirsdag i denne uge fremlagde en ny model for besøgsrestriktioner på plejehjem og sygehuse. Modellen indebar blandt andet, at plejehjemspersonale ikke længere må forbyde udendørsbesøg.

Besøgsrestriktionerne blev indført for at beskytte de ældre mod Covid-19.

Ifølge foreningen ‘er der dog ikke meget nyt under solen’ i den nye bekendtgørelse.

Direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen. Foto: Jon Fiala Bjerre Vis mere Direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen. Foto: Jon Fiala Bjerre

Den giver nemlig mulighed for, at kommunerne ifølge foreningen 'kan fortsætte med den uværdige og unødvendige praksis for udendørs besøg', som hidtil har skabt stor debat og ledt til sorg, frustration og afmagt hos både pårørende og personer med demens.

»Man skal finde djævlen i detaljen, og dykker man ned i den nye bekendtgørelse, fremgår det tydeligt, at det er institutionens ledelse, der skal sikre, at besøg, både indendørs og udendørs, sker på en forsvarlig måde og i henhold til retningslinjerne. Det vil altså sige, at man uhindret kan fortsætte den umenneskelige praksis, som utallige pårørende fra hele landet har fortalt om, hvor udendørs besøg kun kan ske i korte begrænsede tidsrum - ofte i arbejdstiden - og under tæt overvågning af besøgsvagter,« siger Nis Peter Nissen.

Alzheimerforeningen har sammen med en række andre interesseorganisationer indgivet høringssvar i forbindelse med udfærdigelsen af den nye bekendtgørelse og de nye retningslinjer om besøgsrestriktioner.

Men det er ikke meget af den kritik, Alzheimerforeningen er kommet med, der har fundet vej til de endelige dokumenter:

»Det kan betyde, at vi henover hele sommeren vil få endnu flere konflikter med plejehjemsbeboere, der ønsker at få hjælp til en gåtur i det fri, pårørende, der ikke kan forstå, hvorfor de fortsat ikke må besøge deres kære i weekenden og personale, der forgæves forsøger at efterkomme de rigide fortolkninger af retningslinjerne, som kommunalbestyrelserne har pålagt dem, siger direktøren.

Derfor ser Alzheimerforeningen gerne, at man hurtigst muligt iværksætter en gradvis kontrolleret afvikling af restriktionerne.