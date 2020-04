Antallet af coronarelaterede dødsfald på plejehjem er bekymrende højt, mener direktør for Alzheimerforeningen.

Det er vidt og bredt kendt, at ældre og svagelige er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med coronavirus.

Alligevel er det et iøjnefaldende - og bekymrende - højt antal dødsfald, der hidtil har været blandt coronasmittede beboere på landets plejehjem.

Det mener direktør for Alzheimerforenigen Nis Peter Nissen.

Omtrent hvert tredje coronarelaterede dødsfald i Danmark har ramt plejehjemsbeboere, viser en rapport fra Statens Serum Institut.

- Det her viser, hvad vi frygtede: At når først coronavirusset rammer plejehjemmene, så får vi et meget højt antal dødsfald, siger Nis Peter Nissen.

For at bremse smittespredningen er der brug for mere viden om, hvem og hvor mange der er smittede på plejehjemmene, mener han.

- Vi skal først og fremmest sørge for, at der bliver testet langt mere, end man hidtil har gjort, siger Nis Peter Nissen.

- Så vidt vi kan læse i rapporten, har man på hvert femte plejehjem ikke foretaget nogen test overhovedet.

- Her er vi nødt til at sige, at der skal flyttes ressourcer fra sygehusvæsnet og ud i plejesektoren, for det er der, coronaepidemiens epicentrum er nu.

I alt 403 personer er døde i Danmark efter at være blevet smittet med coronavirus. Heraf var 133 beboere på plejehjem.

Beboere og ansatte skal testes for Covid-19, hvis de udviser de mindste tegn på sygdommen, mener Alzheimerforeningen.

Covid-19 er sygdommen, der følger efter smitte med coronavirus.

Desuden skal man "for alt i verden" undgå, at patienter, der er i behandling for Covid-19, bliver sendt hjem fra sygehuset, inden de er raske.

Besøg af pårørende kan først komme på tale, når plejehjemmene hver især har lavet en plan for, hvordan de vil undgå smittespredning.

- Det er i orden, hvis plejehjemmene har sikret sig, at der kan være besøgende på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, siger han.

Ifølge Sundhedsstyrelsen må beboere som udgangspunkt gerne få besøg af pårørende udendørs.

Men hvis man på et plejehjem endnu ikke har testet nogen ansatte og beboere for smitte, har man ikke tilstrækkeligt styr på situationen til at lade pårørende besøge deres kære, mener Nis Peter Nissen.

Foreningens ønske om, at flere fremover bliver testet, hjælpes på vej af en ny teststrategi. Tirsdag annoncerede Sundhedsstyrelsen, at man fremover vil teste langt flere end hidtil.

Det betyder blandt andet, at beboere og personale på plejehjem kan blive testet, uanset om de har symptomer eller ej, hvis der er konstateret smitte på det plejehjem, som de er tilknyttet.

/ritzau/