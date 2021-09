Ved du ikke, hvad du skal lørdag den 25. september, så kommer her et godt bud.

Alzheimerforeningen samler den lørdag ind til de mange demensramte familier i Danmark, og de har brug for mere hjælp end nogensinde før.

Helt konkret har foreningen brug for frivillige hænder i Åbyhøj. Det skriver Lokalavisen Aarhus.

Tilmelder du dig indsamlingen, kommer du ikke til at gå alene.

I forvejen har hundredvis af mennesker allerede tilmeldt sig som frivillig indsamler under overskriften 'Husk mig'.

De vil forsøge at indsamle så mange penge som muligt til de omkring 90.000 mennesker, der lever med en demenssygdom, og de cirka 400.000 pårørende.

Selvom corona og restriktioner har haft langt bedre fat i samfundet, så er flere demensramte familier påvirket af senfølgerne af nedlukningen, hvor flere aktivitets- og behandlingstilbud i store perioder var lukket helt ned, fortæller Alzheimerforeningen i en pressemeddelse.

En af dem, der har mærket konsekvenserne af dette, er Jette Vebers mand Birger.

»Min mand Birger var vant til at komme i et stimulerende dagtilbud flere gange om ugen. Da det lukkede ned, knækkede hverdagen fuldstændigt over for os begge. Vi er stadigvæk ved at komme os, og jeg ved ikke, om vi kan klare en nedlukning til,« siger tidligere skole­pædagog Jette Veber i en pressemeddelelse.

Ifølge Alzheimerforeningen er antallet af henvendelser til rådgiverne på demenslinjen flerdoblet, og efterspørgslen på tilbud er vokset markant som følge af blandt andet manglende stimulering på grund af den store isolation, der har været på landets plejehjem.

»Man må forstå, at størstedelen af familier med demens inde på livet i forvejen er presset af alle de forandringer, som en demenssygdom medfører. Så da covid-19 kom og gjorde alles hverdag uforudsigelig, ramte det i meget høj grad mennesker med demens og deres pårørende,« siger direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, og tilføjer:

»Derfor er der mere end nogensinde brug for støtte, rådgivning og politisk bevågenhed, hvilket er det, vi arbejder for.«