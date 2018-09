Det Etiske Råd efterlyser et langt bedre overblik over, hvad vi reelt får for de mere end 110 milliarder kroner, der bruges årligt alene i det primære sundhedsvæsenet. Det skal sikre, at forskellige patientgrupper behandles betydeligt mere lige, end det sker i dag. ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix