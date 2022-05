Omkring 35 kræftpatienter rammes, efter Danmarks første partikelkanon fik en skade i weekenden.

Det er en alvorlig situation, fortæller cheflæge på Dansk Center for Partikelterapi, Morten Høyer, der behandler kræftpatienterne med partikelkanonen.

»Det er simpelthen en nødvendighed, at den fungerer, for at vi kan behandle kræftpatienterne. Det er en forudsætning for behandlingen,« siger han.

Han fortæller, at de lige nu er i gang med at få patienterne andre steder hen, indtil partikelkanonen igen virker.

»Det er meget vigtigt, at patienterne i behandlingsforløb får deres stråler, og at de får dem inden for et begrænset tidspunkt. Det er vigtigt, de ikke holder lange pauser, hvis de skal blive raske,« siger han.

Derfor arbejder Dansk Center for Partikelterapi med en løsning, hvor nogle patienter sendes til almindelig strålebehandling tæt på, hvor de bor, andre sendes til udlandet til partikelterapi.

»Vi vil gerne give patienterne den bedste behandling med færrest bivirkninger. Lige i øjeblikket må vi gøre det næstbedste,« siger Morten Høyer og uddyber:

»Tiden i det her er afgørende. Derfor er det også en balance mellem, hvor meget vi vinder ved at sende patienten til samme behandling i udlandet, hvis det giver en længere pause i behandlingen. Hvis pausen er for lang, risikerer vi, det koster på patientens chancer for at blive rask. Det må det ikke, det er en kamp mod tiden.«

Han fortæller, at patienterne dog får den behandling, som man fik inden partikelkanonen kom til Danmark, og det er dermed en velafprøvet behandlingsform.

Patienterne er orienteret om, at de vil blive overflyttet grundet det tekniske nedbrud.

»De har reageret rigtig fornuftigt og forstående. Det er klart, når de har sagt ja til at tage til Aarhus, fordi vi eller deres læge mener, de får en bedre behandling med færre bivirkninger her, så er det svært at skulle tilbage til den gamle behandling,« siger Morten Høyer.

Bivirkningerne ved den strålebehandling, nogle af patienterne nu skal tilbage til, varierer alt efter, hvor der stråles. Det kan eksempelvis være synkeproblemer, afførringsproblemer eller problemer med hukommelsen.

Morten Høyer fortæller, at håbet er, at patienternes pause med partikelterapi bliver så kort som muligt.

»Vi arbejder meget intenst på at få det til at fungere igen,« siger han.

Det er ganske sjældent, at et nedbrud i denne størrelsesorden sker.

»Det er sjældent. Gennemsnitligt oplever et center måske sådan et i hele deres levetid. Vi håber, det er eneste gang, vi oplever det hos os,« siger Morten Høyer.

Han fortæller, det indtil nu ser ud til, nedbruddet vil vare to uger, men det kan vare længere.

»Derfor ser vi det også som en alvorlig situation,« siger han og afslutter:

»Og vi er enormt kede af det. Vi arbejder heftigt på vegne af alle vores patienter på at løse det.«