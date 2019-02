Sydsjællands Politi oplyste tidligere lørdag aften om et alvorligt færdselsuheld på Ny Vordingborgvej ved Kalvehave.

Det førte til, at vejen var afspærret og at bilister blev bedt om at finde alternative ruter.

»En kvinde er blevet påkørt af en bil. De første meldinger derfra er, at hun er alvorligt tilskadekommen,« sagde vagthavende ved Sydsjællands Politi, Mikkel Kjærgaard.

Vejen er siden blevet åbnet igen.

'Tak for jeres hensyn og forståelse,' skriver vagtchefen på Twitter.

Politiet er netop nu ved at undersøge omstændighederne ved ulykken, som fandt sted omkring 19:25, hvor politiet fik meldingen.

»Der er ikke noget, der indikerer at bilisten, der påkørte kvinden var beruset eller på anden møde førte køretøjet uforsvarligt,« forklarer vagthavende.

Kalvehave: Pga. alvorligt FUH på Ny Vordingborgvej ved Kalvehave er vejen helt spærret. Vis venligst hensyn i forhold til personalet på stedet. Søg evt. alternativ rute. Mvh. Vagtchefen #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) February 9, 2019

